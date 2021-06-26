EURO 2020'nin grup maçlarında eleştiri oklarının hedefindeki Kane, patlamayı bekliyor

T24 Spor

İngiltere'nin Euro 2020'nin grup aşamalarında beklentilerin altında kalan forveti Harry Kane, eleme turlarında kendisini eleştirenlere yanıt vermeyi planladığını söyledi.

İngiliz medyasına konuşan Kane, "İnsanlar ilk kez benden şüphe etmiyor. İnsanlar aynı zamanda fikirlerini çabuk değiştiriyorlar. Altın Ayakkabı'yı kazandığım ve 'dünyanın en iyi şeyi olduğum' zamanların üzerinden çok geçmedi" dedi.

"Kendime her zaman inanırım. 10-15 maç gol atmayayım ancak bana şans verirseniz bir sonraki maç yine gol atacağıma inanırım" diyen Kane, "Salı gününe giderken turnuvada olduğum en iyi fiziksel halimdeyim" ifadelerini kullandı. İngiltere, salı günü Euro 2020'nin son 16 turunda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ilk iki maçında iyi bir performans sergilemediğini kabul eden ve en iyi formuna eleme maçlarında kavuşmak istediğini vurgulayan Kane, "2018 Dünya Kupası'na çok formda başladım, çok gol attım, sonra önemli maçlarda en iyi performanslarımı sergilemedim. Şimdi fiziksel olarak doğru zamanda pik yapmayı hedefliyorum" dedi.