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Spor

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

13 Temmuz 2021 14:14

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) en iyi 11'i belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

Şampiyon İtalya'dan 5, finalist İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)

Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)

 
 
 
 
 
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