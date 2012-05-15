Euro 2020 için Türkiye'ye kötü haber

İrlanda, İskoçya ve Galler, adaylık başvurularının sona ermesine bir gün kala Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birlikte düzenlemek için aday olduğunu açıkladı. Bugüne kadar Euro 2020 organizasyonu için tek aday olan Türkiye, böylece bu üç ülkenin ortaklığı ile yarışmak zorunda kalacak.

Eğer İrlanda, İskoçya ve Galler adaylığını açıklamasaydı turnuvanın ev sahipliği ülkemize kalacaktı.

Türkiye Euro 2020 Avrupa Şampiyonası için adaylığını 17 Nisan'da açıklamıştı. Daha önce de Almanya Euro 2020 adaylığından son anda vazgeçmişti. UEFA, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hangi ülkede düzenleceği konusundaki kararını 2013 sonu 2014 başı gibi vermesi bekleniyor.

2016'yı Fransa'ya kaptırmıştık

Türkiye daha önce 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliğine aday olmuş fakat küçük bir farkla evsahipliğini Fransa'ya kaptırmıştı.

Gürcistan da başvurdu

Gürcistan'ın, 2020 Avrupa Şampiyonası'na evsahipliği yapmak için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) adaylık başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Domenti Sinchinava, 2020'deki organizasyona talip olduklarını ve gerekli başvuruyu UEFA'ya ilettiklerini söyledi.

Gürcistan Spor Bakanı Lado Vardzelaşvili de açıklamasında, organizasyona Azerbaycan ile birlikte talip olmayı planladıklarını, ancak komşularının, Bakü'nün 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığına odaklanmayı tercih ettiğini belirtti.

Vardzelaşvili, başkent Tiflis ile Gori, Kutaisi ve Rustavi'de halihazırda Avrupa normlarına uygun stadyumlarının bulunduğunu kaydetti ve bunun yanı sıra Zugdidi, Batum ve Lanchkhuti'de stat çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.

UEFA, Türkiye'nin de aday olduğu organizasyona evsahipliği yapacak ülkeyi 2013 yılı sonu veya 2014 yılı başında açıklayacak.

Şenes Erzik: Yardımcı olmaları gerekirken rakip oluyorlar.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 1. Asbaşkanı Şenes Erzik, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa, Gürcistan'ın ise tek başına 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na yönelik adaylığından haberdar olduğunu, ancak bu adaylıkların henüz UEFA tarafından duyurulmadığını söyledi.

Şenes Erzik Türkiye'nin yanı sıra diğer iki adaylık başvurusunun alındığını belirtti. Tek aday olması halinde UEFA tarafından izlenecek yolun belli olduğunu, ancak bugün için farklı bir sürece girildiğini anlatan Erzik, şöyle konuştu:

“Türkiye, tek aday olarak kalsaydı, UEFA, 'kriterlerime uygun statları ve hükümet garantörlüğünü hemen getirin' diyecekti. Çünkü şampiyonadaki ülke sayısı 24'e çıktı. Yedek statların da olmasını istiyoruz. Ancak bugün itibariyle farklı adaylar var. Ev sahipliği yapacak ülkenin belirlenmesi için en fazla 18 aylık bir süreç var. Artık yeni bir yarışma dönemi başladı. Bu süreyle ilgili UEFA Yönetim Kurulu karar alabilir.”

Türkiye'nin 2020 için şansının “güçlü” olduğunu belirten Erzik, “Türkiye'nin şansı hep var. Yeter ki futbol dışı olaylar olmasın. Bazı ülkeler zor durumlarda yardımcı olması gerekirken rakip oluyor” dedi.