EURO 2020 için hazırlıklar başlıyor 

Yeni Milli Takım ilk kez 10 Kasım\'da sahada olacak

2 hazırlık maçı yapılacak

Sercan SAPANATAN, İSTANBUL-DHA

2018 Dünya Kupası Elemeleri\'nde I Grubu\'nu 15 puanla 4\'üncü sırada tamamlayarak elenen A Milli Takımda, EURO 2020\'ye direk katılım sağlamak için çalışmalar şimdiden başladı. Daha genç ve dinamik bir milli takım kurma hedefi olan Lucescu, Kasım ayında A Milli Takıma 2 hazırlık maçı yaptıracak.

ROMANYA VE SLOVAKYA İLE OYNAYACAĞIZ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off maçları tarihleri olan 9-14 Kasım aralığında maç yapma kararı alan A Milli Takımda rakiplerin ise Romanya ve Slovakya olacağı öğrenildi. Her iki hazırlık maçını da deplasmanda oynanması beklenirken, 1 maçın İstanbul ya da Malatya\'da da oynanma durumu da olabilir.

A Milli Takım teknik direktörü Lucescu\'nun bu maçlara Trabzonsporlu Abdulkadir, Aytemiz Alanyaspor\'dan Emre Akbaba, Kayserispor\'dan Deniz Türüç gibi isimleri de alacağı ve yeni bir takım kuracağı belirtiliyor.