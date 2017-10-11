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Spor

EURO 2020 için hazırlıklar başlıyor 

Yeni Milli Takım ilk kez 10 Kasım'da sahada olacak 2 hazırlık maçı yapılacak  Sercan SAPANATAN, İSTANBUL-DHA  2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde I Grubu'nu 15 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak elenen A Milli Takımda, EURO 2020'ye direk katılım sağlamak iç

11 Ekim 2017 18:42

Yeni Milli Takım ilk kez 10 Kasım\'da sahada olacak

2 hazırlık maçı yapılacak 

Sercan SAPANATAN, İSTANBUL-DHA 

2018 Dünya Kupası Elemeleri\'nde I Grubu\'nu 15 puanla 4\'üncü sırada tamamlayarak elenen A Milli Takımda, EURO 2020\'ye direk katılım sağlamak için çalışmalar şimdiden başladı. Daha genç ve dinamik bir milli takım kurma hedefi olan Lucescu, Kasım ayında A Milli Takıma 2 hazırlık maçı yaptıracak. 
ROMANYA VE SLOVAKYA İLE OYNAYACAĞIZ
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off maçları tarihleri olan 9-14 Kasım aralığında maç yapma kararı alan A Milli Takımda rakiplerin ise Romanya ve Slovakya olacağı öğrenildi. Her iki hazırlık maçını da deplasmanda oynanması beklenirken, 1 maçın İstanbul ya da Malatya\'da da oynanma durumu da olabilir. 
A Milli Takım teknik direktörü Lucescu\'nun bu maçlara Trabzonsporlu Abdulkadir, Aytemiz Alanyaspor\'dan Emre Akbaba, Kayserispor\'dan Deniz Türüç gibi isimleri de alacağı ve yeni bir takım kuracağı belirtiliyor.

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