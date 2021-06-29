EURO 2020'de günün maçları

EURO 2020'de son 16 turu, bu akşam oynanacak İngiltere-Almanya ve İsveç-Ukrayna maçlarıyla tamamlanacak. İşte takımların muhtemel 11'leri ve maç notları:

19:00: Ingiltere - Almanya (Londra)

Wembley Stadı'nda şampiyonluk adaylarından Ingiltere ve Almanya karşı karşıya geliyor.

Ingiltere her ne kadar oynadığı 3 maçta da oynadığı futbolla tatmin etmese de henüz kalesinde gol görmedi. Bu özellikleri kimse tarafından bu istikrarda beklenmiyordu ve eksikleri olan gol sayılarını arttırmaları için bu maç iyi bir fırsat olacak.

Almanya ise Fransa mağlubiyetiyle başladığı turnuvada sonradan açılmış ve adini son 16'ya yazdırmayı başarmıştı. Tarih boyunca her alanda büyük rekabet içinde olan Almanya ile Ingiltere'nin kapışması merakla bekleniyor. Karşılaşma ile ilgili ilginç istatik ise Almanya'nin Wembley de Ingiltere'ye karşı oynadığı son 7 maçı da kaybetmemesi oldu. En son 1975te oynadıkları hazırlık maçında Ingiltere'ye yenilmişlerdi.

Muhtemel 11

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry

22:00: İsveç - Ukrayna (Glasgow)

Isveç, gruptaki ilk maçında İspanya karşısındaki duruşuyla buralara kadar gelebileceğinin sinyallerini vermişti. Slovakya ve Polonya galibiyetleriyle bir anda turnuvanın dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardılar. Turnuvada yenilgi yüzü görmeyen takımlardan biri olan İsveç'te Emil Forsberg'in attığı 3 gol takımın en büyük gol silahı olarak görülüyor.

Ukrayna ise grubunda en iyi üçüncüler arasına girerek son 16'ya adını yazdırmıştı. Hücumda Yarmolenko ve Yaremchuk'un 2 şer golü sayesinde tehlikeli takım yakıştırması hak ettiler. Özellikle Hollanda karşısında gösterdikleri futbol akıllarda kaldı. Ote yandan Ukrayna'da sakatlığı bulunan Popov bu maçta oynayamayacak. Zubkov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Quaison

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov