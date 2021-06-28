EURO 2020'de günün maçları

EURO 2020 son 16 turu bugün oynanacak iki maçla devam edecek. Günün ilk maçında Hırvatistan ve İspanya, Kopenhag'da karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Bugünün ikinci maçında ise Fransa ile İsviçre mücadele edecek. Bükreş'teki müsabaka saat 22:00'de oynanacak.

19:00: Hırvatistan - İspanya (Kopenhag)

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son maçlarında gösterdikleri performansla bu tura adım atmayı başarmıştı. Modric ve arkadaşları İskoçya galibiyeti sonrası gruptan çıkmayı başarmıştı. Ispanya maçı öncesi Perisic'in koronavirüs testinin pozitif çıkması morallerini bozsa da Ispanya karşısında grup maçları boyunca gösterdikleri istek ve arzuyu sahaya yansıtmak istiyorlar.

İspanya gruptaki ilk iki maçta gösterdiği performansla pek ciddiye alınmamıştı ancak son maçta Slovakya'yı 5-0 yenince işler değişti. İspanya oyun üstünlüğünü genç kadrosuyla eline almaya başladığının sinyallerini veriyor. Bu maçta da kazanırlarsa bu sayede kazanacaklar. İspanya ve Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği 8 maçın 4'ünü Ispanya kazandı ancak EURO 2016'dan bu yana son 3 maçın 2'sini Hırvatistan kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic; Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic; Rebic, Petkovic

İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia

22:00: Fransa - İsviçre (Bükreş)

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre kozlarini paylaşacak. Fransa, en zorlu grupta Almanya, Portekiz ve Macaristan'ın önünde bitirmişti. Son iki maçtır kazanamayan Fransa bu maçta silkelenmek istiyor. Golcülüğü tartışılmaz Benzema, MBappe, Griezmann gibi isimlerin bugün devrede olması bekleniyor.

Avrupa Şampiyonaları'nda son 16 turunun ötesine geçemeyen İsviçre bu şanssızlığını kırabilmek için Fransa'ya karşı büyük konsantrasyon içerisinde. Kaptan Granit Xhaka Fransa karşısında yüzde 120'lerini verirlerse kazanabileceklerini açıkladı. Ote yandan Fransa, İsviçre'ye karşı hiç bir resmi maçı kaybetmedi. 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Muhtemel 11'ler

Fransa: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kante, Griezmann, Rabiot; Mbappé, Benzema

İsviçre: Sommedr, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri; Embolo, Seferovic