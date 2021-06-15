EURO 2020'de günün maçları

Macaristan-Portekiz

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile TSİ 19:00'da karşılaşacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Muhtemel 11'ler

Macaristan: Gulácsi; Fiola, Orbán, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Ádám Nagy, Schäfer, Holender; Roland Sallai, Ádám Szalai

Portekiz: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Rúben Neves, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Fransa-Almanya

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak.

Saatler 22:00'yi gösterdiğinde erken final niteliğindeki Fransa-Almanya maçı ile nefesler tutulacak.

Münih'de oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

Turnuvada 10'uncu kez mücadele etmeye hazırlanan son dünya şampiyonu Fransa, işi ilk maçtan sıkı tutmayı planlıyor.

13'üncü kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Almanya da, ülkesinde oynamanın avantajını kullanarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Büyük turnuvalar tarihinde altıncı kez karşılaşacak Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti.

İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı.

1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Muhtemel 11'ler

Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé

Almanya: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

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