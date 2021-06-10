EURO 2020'de görev alacak hakemler

UEFA, Koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan turnuvada düdük çalacak hakemlerin listesini açıkladı.

Müsabakalarda görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı.

44 yaşındaki Çakır'ın daha önce yönettiği önemli maçlar arasında 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2014 ve 2018'deki FIFA Dünya Kupası yarı finalleri, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bulunuyor.

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği anlaşmasındaki değişim programının parçası olarak ilk kez bir Güney Amerikalı hakem (Arjantinli Fernando Rapallini), Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.

Fransız Stephanie Frappart ise Avrupa Erkekler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak ilk kadın hakem olacak. Frappart, dördüncü hakem veya yedek yardımcı hakem olarak maçlara atanacak.

EURO 2020 hakemlerinin hazırlıkları, 10-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek kampla başlayacak. İstanbul ayrıca 7 Haziran'dan itibaren çeyrek finaller tamamlanıncaya kadar hakemlerin ana kamp merkezi olacak.

EURO 2020'de görev yapacak hakemler

-Felix Brych (Almanya) AR1 Mark Borsch (Almanya) AR2 Stefan Lupp (Almanya)





-Cüneyt Çakır (Türkiye) AR1 Bahattin Duran (Türkiye) AR2 Tarık Ongun (Türkiye)





-Carlos Del Cerro Grande (İspanya) AR1 Juan Carlos Yuste Jiménez (İspanya) AR2 Roberto Alonso Fernández (İspanya)





-Andreas Ekberg (İsveç) AR1 Mehmet Culum (İsveç) AR2 Stefan Hallberg (İsveç)





-Orel Grinfeeld (İsrail) AR1 Roy Hassan (İsrail) AR2 Idan Yarkoni (İsrail)





-Ovidiu Alin Hategan (Romanya) AR1 Sebastian Eugen Gheorghe (Romanya) AR2 Radu Adrian Ghinguleac (Romanya)





-Sergei Karasev (Rusya) AR1 Igor Demeshko (Rusya) AR2 Maksim Gavrilin (Rusya)





-Istvan Kovacs (Romanya) AR1 Vasile Florin Marinescu (Romanya) AR2 Mihai Ovidiu Artene (Romanya)



-Bjorn Kuipers (Hollanda) AR1 Sander van Roekel (Hollanda) AR2 Erwin Zeinstra (Hollanda)



-Danny Makkelie (Hollanda) AR1 Hessel Steegstra (Hollanda) AR2 Jan de Vries (Hollanda)





-Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya) AR1 Pau Cebrián Devis (İspanya) AR2 Roberto Díaz Pérez del Palomar (İspanya)





-Michael Oliver (İngiltere) AR1 Stuart Burt (İngiltere) AR2 Simon Peter Bennett (İngiltere)





-Daniele Orsato (İtalya) AR1 Alessandro Giallatini (İtalya) AR2 Fabiano Preti (İtalya)





-Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz) AR1 Rui Licino Barbosa Tavares (Portekiz) AR2 Paulo Alexandre Santos Soares (Portekiz)





-Daniel Siebert (Almanya) AR1 Jan Seidel (Almanya) AR2 Rafael Foltyn (Almanya)





-Anthony Taylor (İngiltere) AR1 Gary Beswick (İngiltere) AR2 Adam Nunn (İngiltere)





-Clément Turpin (Fransa) AR1 Nicolas Danos (Fransa) AR2 Cyril Gringore (Fransa)





-Slavko Vinčić (Slovenya) AR1 Tomaž Klančnik (Slovenya) AR2 Andraž Kovačič (Slovenya)