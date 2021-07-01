EURO 2020'de çeyrek final heyecanı başlıyor

EURO 2020'de çeyrek final heyecanı 2-3 Temmuz'da oynanacak maçlarla başlayacak. Bu yıl 16'ncı kez düzenlenen EURO 2020'de boy gösteren 24 takımdan geriye kalan İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek finale kalmaya hak kazanan takımlar oldu.

Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenleniyor. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor.

2 Temmuz'da başlayacak çeyrek finaller, tek karşılaşma üzerinden oynanacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Ölüm Grubu"ndaki takımların tamamı turnuvaya veda etti

EURO 2020 finallerinde Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan'ın mücadele ettiği F Grubu, zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle "Ölüm Grubu" olarak adlandırıldı.

Fransa'nın lider, Almanya'nın ikinci ve Portekiz'in de üçüncü olarak son 16 turuna yükseldiği gruba Macaristan ilk olarak veda etti.

Son 16 turunda ise üç favori ekibin de elenmesi futbolseverlerde şaşkınlık yarattı.

En önemli favoriler arasındaki Fransa, İsviçre'ye, Almanya Birleşik Krallık'a, Portekiz ise Belçika'ya diremeyerek turnuvaya veda etti.

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Cuma:

19:00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)

Muhtemel 11'ler

İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović

İspanya: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres

22:00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)

Muhtemel 11'ler

Belçika: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; E. Hazard/Mertens, Lukaku, Carrasco/De Bruyne

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

3 Temmuz Cumartesi:

19:00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)

Muhtemel 11'ler

Çekya: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Holeš, Souček; Masopust, Barák, Ševčík; Schick

Danimarka: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

22:00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)

Muhtemel 11'ler

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

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