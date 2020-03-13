EURO 2020 bir yıl ertelenebilir

Tarihte ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası'NIN (EURO 2020) küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yıl ertelenebileceği iddia edildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle EURO 2020'yi ertelemenin ya da önümüzdeki yıla almanın eşiğinde olduğunu yazdı.



Gazeteye göre UEFA'nın Salı günü turnuvanın bir yıl ertelenmesini oylaması bekleniyor. UEFA, üyesi 55 ülkenin federasyon yetkililerini Salı günü video konferansa çağırmıştı. Daily Telegraph'a göre UEFA'nın önceliği, üye ülkelerin futbol sezonlarının tamamlanması.



EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi halinde ulusal futbol liglerinde sezon daha uzun bir takvime yayılarak yazın tamamlanabilecek.



Daily Telegraph, mevcut şartlarda zaten Mart ayında EURO 2020 play-off karşılaşmalarının oynanmasının da pek mümkün görünmediğini yazıyor.



Bosna-Hersek Kuzey İrlanda'yla, Slovakya'da İrlanda Cumhuriyeti'yle oynayacağı play-off maçlarının ertelenmesini istemişti. Gazeteye konuşan bir kaynak, "Tüm seçenekler, tartışılması için masada" diyor.

İngiliz Guardian gazetesine göre ise UEFA'nın gündemindeki seçenekler arasında 24 takımlı EURO 2020'nin formatının değiştirilmesi ve turnuvanın 12 yerine daha az ülkede organize edilmesi de var.