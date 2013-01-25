Euro 2020, 13 ülkede düzenlenecek

UEFA icra komitesi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 13 ülkede düzenlenmesine karar verdi. Ayrıca EURO 2020'de yarı finallerin ve finalin tek ülkede oynanması kararlaştırıldı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Komitesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) 13 ülkede düzenlenmesini kararlaştırdı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan yılın ilk toplantısında, ''Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası'' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verdi.

UEFA Başkanı Michel Platini'nin başkanlığında toplanan İcra Komitesi'nde alınan karara göre, Euro 2020 finallerine Avrupa'nın 13 ülkesi ev sahipliği yapacak. Ülkelerden 12'si, üç ''grup maçı'' bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir ''eleme usulü maç''a ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.

Euro 2016'daki statlar onaylandı

UEFA İcra Komitesi, Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (Euro 2016) ev sahipliği yapacak statlara onay verdi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, Euro 2016'nın düzenleneceği 10 stada onay verdi.

Fransa Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonanın statları; Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marsilya, Nice, Paris, Saint-Denis (Stade de France), Saint-Etienne ve Toulouse olarak belirlendi.

Şampiyonadan önce UEFA'ya üye federasyonlar, 2014 Eylül ayında eleme maçlarına başlayacak. 2015 yılının sonunda, finallerde mücadele edecek takımların eşleşmeleri belli olacak.

'Maçlar yalnızca 1 statta oynayacak'

UEFA İcra Komitesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin bazı kararlar aldı.

Toplantıda, ''Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası'' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar veren komite, ''Yarı finaller ve final maçının yapılacağı ülke de dahil, ev sahibi ülkelerden tamamında maçlar yalnızca bir statta oynanacak. Her federasyon, 'grup maçları ile eleme usulü maçlar' ve 'yarı finaller ve final maçı' olmak üzere 2 teklifte bulunabilecek. Federasyonlar, iki teklif için aynı şehri veya iki farklı şehri önerebilecek.

Teklif edilecek stadyumların asgari kapasitesinin; yarı finaller ve final maçı için 70 bin, çeyrek finaller için 60 bin, son 16 ve grup maçları için ise 50 bin olacak. Yalnızca iki stadyumla sınırlı olmak üzere son 16 ve grup maçlarının 30 bin kişilik statlarda da oynanabilecek'' kararlarını aldı.