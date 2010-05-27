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EURO 2016'ya evsahipliği yapacak ülke yarın belli oluyor

UEFA Yönetim Kurulu, yarın İsviçre'de yapacağı toplantıda, 2016 EURO 2016'ya ev sahipliği yapacak ülkeyi belirleyecek.

27 Mayıs 2010 03:00

T24 - UEFA Yönetim Kurulu, yarın İsviçre'de yapacağı toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve Fransa'nın ev sahipliği yapmak üzere aday olduğu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) ev sahipliği yapacak ülkeyi belirleyecek.


Cenevre'deki Espace Hippomene'de yapılacak toplantıda, aday ülkelerin yapacağı 30'ar dakikalık final sunumlarının ardından UEFA Yönetim Kurulu yapacağı toplantıda ev sahibi ülkeyi belirleyecek.


Toplantıda ilk sunumu Türkiye yapacak. Defne Samyeli'nin yapacağı sunumda, 3. kere aday olan Türkiye'nin bu organizasyonu daha önce yapmamış olmasının, diğer adayların daha önce ev sahipliği yapmış olmasının, Türkiye'nin turizm potansiyelini son 6-7 senedir yüzde yüz arttırdığının ve ulaşım konusunda yapılan yatırımların vurgulanacağı bildirildi.


Türkiye'yi İtalya ve Fransa'nın sunumları takip edecek. Sunumların ardından, saat 12.00'de UEFA Yönetim Kurulu üyeleri bir müzakere sürecine girecek ve oylama yapılacak.



Platini, Erzik ve Abete oylamada yer almayacak

UEFA Başkanı Michel Platini (Fransa), UEFA Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik (Türkiye) ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Giancarlo Abete (İtalya) ülkeleri aday olduğu için müzakere ve oylama aşamasına katılamayacaklar.


Bu organizasyon için yapılacak sunumda, müzakerelerde ve oy verme aşamasında yer alacak 13 üye ise şunlar:


Geoffrey Thompson (İngiltere)-Toplantıya başkanlık edecek


Angel Maria Villar Llona (İspanya), Marios N. Lefkaritis (Kıbrıs Rum Kesimi), Dr. Joseph Mifsud (Malta), Allan Hansen (Danimarka), Frantisek Laurinec (Slovakya), Avraham Luzon (İsrail), Dr. Gilberto Madail (Portekiz), Mircea Sandu (Romanya), Grigoriy Surkis (Ukrayna), Michael van Praag (Hollanda), Liutauras Varanavicius (Litvanya), Dr. Theo Zwanziger (Almanya).


Oylama prosedürü

Oylama sürecinde, üç aday olduğu için, UEFA Yönetim Kurulu'nun oylamada bulunma hakkı olan üyelerinin, adayları seçime göre yükselen bir sıralamayla belirtme zorunlulukları bulunuyor.


Bu bağlamda, oy hakkı olan üyeler en çok tercih ettikleri adaydan en az tercih ettikleri adaya doğru bir sıralama yapacaklar ve en az tercih edilen aday bir puan alırken, ikinci sıradaki ülke iki ve ilk sıradaki ülke, kurallara göre, toplam aday sayısı artı iki puan, yani 5 puan alarak oylamaya dahil olacak.


İlk tur oylama sonucunda son sırada kalan ülke oylama dışı kalacak ve kalan iki ülke arasında bir oylama daha yapılarak EURO 2016'ya ev sahipliği yapacak ülke belirlenecek.


İlk turda iki ve üçüncü sırayı alan ülkelerin puanlarının eşit olması halinde ise bu ülkeler arasında bir oylama daha yapılacak. Final turuna kalan ülke bu şekilde belirlenecek.


Bu değerlendirme ve oylama sürecinin ardından, kazanan ülkeyi saat 13.00'te (merkezi Avrupa saati) UEFA Başkanı Platini açıklayacak. Açıklama hem internet ortamından hem de televizyon kanallarından canlı olarak verilecek.


Açıklamanın ardından kazanan ülke ve UEFA yetkilileri ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.
Bugüne dek 13 kez yapılan turnuvayı, ev sahipliği için aday olan ülkelerden Fransa ve İtalya, daha önce 2'şer kez düzenledi.


Türkiye, UEFA Yönetim Kurulu'nun yapacağı oylama sonucunda kazanırsa, ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.



3 ülke 2 defa düzenledi

İlki 1960 yılında yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı şimdiye kadar 3 ülke 2 defa düzenledi.
Fransa (1960 ve 1984), İtalya (1968 ve 1980) ve Belçika (1972 ve 2000) 2'şer kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Bu ülkelerden Belçika, 2000'deki şampiyonayı Hollanda ile birlikte ortaklaşa düzenledi.



EURO 2012'yi Polonya-Ukrayna ortak düzenliyor

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise Polonya-Ukrayna ortaklaşa düzenleyecek.
Şampiyona tarihinde daha önce 2000'de Hollanda-Belçika ve 2008'de ise Avusturya-İsviçre ortaklaşa düzenlemişti.



Avrupa Şampiyonası'na evsahipliği yapan ülkeler


Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yapan ülkeler şunlar:

Yıl     Ev Sahibi Ülke
----    --------------
1960    Fransa
1964    İspanya
1968    İtalya
1972    Belçika
1976    Yugoslavya
1980    İtalya
1984    Fransa
1988    Batı Almanya
1992    İsveç
1996    İngiltere
2000    Hollanda-Belçika
2004    Portekiz
2008    Avusturya-İsviçre




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