EURO 2016'ya evsahipliği yapacak ülke yarın belli oluyor

T24 -

Platini, Erzik ve Abete oylamada yer almayacak

Oylama prosedürü





Cenevre'deki Espace Hippomene'de yapılacak toplantıda, aday ülkelerin yapacağı 30'ar dakikalık final sunumlarının ardından UEFA Yönetim Kurulu yapacağı toplantıda ev sahibi ülkeyi belirleyecek.Toplantıda ilk sunumu Türkiye yapacak. Defne Samyeli'nin yapacağı sunumda, 3. kere aday olan Türkiye'nin bu organizasyonu daha önce yapmamış olmasının, diğer adayların daha önce ev sahipliği yapmış olmasının, Türkiye'nin turizm potansiyelini son 6-7 senedir yüzde yüz arttırdığının ve ulaşım konusunda yapılan yatırımların vurgulanacağı bildirildi.Türkiye'yi İtalya ve Fransa'nın sunumları takip edecek. Sunumların ardından, saat 12.00'de UEFA Yönetim Kurulu üyeleri bir müzakere sürecine girecek ve oylama yapılacak.UEFA Başkanı Michel Platini (Fransa), UEFA Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik (Türkiye) ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Giancarlo Abete (İtalya) ülkeleri aday olduğu için müzakere ve oylama aşamasına katılamayacaklar.Bu organizasyon için yapılacak sunumda, müzakerelerde ve oy verme aşamasında yer alacak 13 üye ise şunlar:Geoffrey Thompson (İngiltere)-Toplantıya başkanlık edecekAngel Maria Villar Llona (İspanya), Marios N. Lefkaritis (Kıbrıs Rum Kesimi), Dr. Joseph Mifsud (Malta), Allan Hansen (Danimarka), Frantisek Laurinec (Slovakya), Avraham Luzon (İsrail), Dr. Gilberto Madail (Portekiz), Mircea Sandu (Romanya), Grigoriy Surkis (Ukrayna), Michael van Praag (Hollanda), Liutauras Varanavicius (Litvanya), Dr. Theo Zwanziger (Almanya).Oylama sürecinde, üç aday olduğu için, UEFA Yönetim Kurulu'nun oylamada bulunma hakkı olan üyelerinin, adayları seçime göre yükselen bir sıralamayla belirtme zorunlulukları bulunuyor.Bu bağlamda, oy hakkı olan üyeler en çok tercih ettikleri adaydan en az tercih ettikleri adaya doğru bir sıralama yapacaklar ve en az tercih edilen aday bir puan alırken, ikinci sıradaki ülke iki ve ilk sıradaki ülke, kurallara göre, toplam aday sayısı artı iki puan, yani 5 puan alarak oylamaya dahil olacak.İlk tur oylama sonucunda son sırada kalan ülke oylama dışı kalacak ve kalan iki ülke arasında bir oylama daha yapılarak EURO 2016'ya ev sahipliği yapacak ülke belirlenecek.İlk turda iki ve üçüncü sırayı alan ülkelerin puanlarının eşit olması halinde ise bu ülkeler arasında bir oylama daha yapılacak. Final turuna kalan ülke bu şekilde belirlenecek.Bu değerlendirme ve oylama sürecinin ardından, kazanan ülkeyi saat 13.00'te (merkezi Avrupa saati) UEFA Başkanı Platini açıklayacak. Açıklama hem internet ortamından hem de televizyon kanallarından canlı olarak verilecek.Açıklamanın ardından kazanan ülke ve UEFA yetkilileri ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.Bugüne dek 13 kez yapılan turnuvayı, ev sahipliği için aday olan ülkelerden Fransa ve İtalya, daha önce 2'şer kez düzenledi.Türkiye, UEFA Yönetim Kurulu'nun yapacağı oylama sonucunda kazanırsa, ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

İlki 1960 yılında yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı şimdiye kadar 3 ülke 2 defa düzenledi.

Fransa (1960 ve 1984), İtalya (1968 ve 1980) ve Belçika (1972 ve 2000) 2'şer kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Bu ülkelerden Belçika, 2000'deki şampiyonayı Hollanda ile birlikte ortaklaşa düzenledi.





EURO 2012'yi Polonya-Ukrayna ortak düzenliyor

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise Polonya-Ukrayna ortaklaşa düzenleyecek.

Şampiyona tarihinde daha önce 2000'de Hollanda-Belçika ve 2008'de ise Avusturya-İsviçre ortaklaşa düzenlemişti.





Avrupa Şampiyonası'na evsahipliği yapan ülkeler





Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yapan ülkeler şunlar:

Yıl Ev Sahibi Ülke

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1960 Fransa

1964 İspanya

1968 İtalya

1972 Belçika

1976 Yugoslavya

1980 İtalya

1984 Fransa

1988 Batı Almanya

1992 İsveç

1996 İngiltere

2000 Hollanda-Belçika

2004 Portekiz

2008 Avusturya-İsviçre











