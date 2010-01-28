EURO 2016'ya Başbakan'dan destek

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve şampiyonanın Türkiye'ye alınması durumunda yapılacak olan yeni stadları finanse edecek 920 milyon Euro'luk "stadyum finansmanı garanti mektubu" 15 Şubat'ta teslim edilecek adaylık dosyasına konuldu.









UEFA tarafından talep edilen ve adaylık sürecinde söz konusu ülkeye çok önemli bir avantaj sağlayan "garanti mektubu" çerçevesinde Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Eskişehir ve Antalya'da yapılması planlanan stadlar ile final maçına ev sahipliği yapması planlanan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun renovasyon maliyeti karşılanacak.



Söz konusu garanti mektubunun yanı sıra Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin imzaladığı ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, EURO 2016'nın Türkiye'de düzenlenmesini tamamen destekleyeceğini ve UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nu turnuva için ev sahibi olarak belirlediği takdirde EURO 2016'nın hazırlık ve düzenlemesini kamu menfaatini ilgilendiren ve ulusal önem taşıyan bir konu olarak ele alınacağının teyit edildiği"nin belirtildiği destek mektupları da adaylık dosyasına yerleştirildi.



Başta Başbakan'ın garanti mektubu olmak üzere tüm siyasi destek mektuplarının tamamlanmasının çok önemli bir aşama olduğunu belirten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, "Dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonu olan EURO 2016'nın ülkemizde yapılması için Başbakanımızın 1 milyar Euro'ya yakın bir miktarı içeren garanti mektubu hayati bir destek anlamına geliyor. Adaylığın başından beri destek ve ilgilerini esirgemeyen Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk Nafız Özak başta olmak üzere tüm bakanlarımıza ve bakanlıkların değerli bürokratlarına teşekkür ederiz" dedi.



TFF Başkanı Mahmut Özgener ayrıca, hükümetin önümüzdeki 6 yıl içinde yapmayı planladığı 27.7 milyar Euro'luk altyapı, ulaşım, sağlık ve eğitim yatırımlarının dolaylı olarak da olsa adaylığımıza olumlu katma değerde bulunacağını ve bu yatırımların belli başlılarının adaylık dosyasında da yer aldığını belirtti.