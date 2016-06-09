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Spor

EURO 2016'nın en çok kazanan teknik adamları belli oldu; Fatih Terim kaçıncı sırada?

Listedeki en az maaş alan teknik adam Anghel Iordanescu oldu

09 Haziran 2016 14:48

Euro 2016’da mücadele edecek takımların teknik direktörlerinin maaşları açıklandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yıllık 3.5 milyon Euro'yla en çok kazanan üçüncü isim oldu.

dokuz15.com'da yer alan habere göre, Listenin ilk sırasında 5 milyon Euro'yla İngiltere’nin hocası Roy Hodgson yer alırken, onu 4 milyon 600 bin Euro'yla İtalya’nın teknik direktörü Antonio Conte izledi.

Açıklanan bu rakamlara, galibiyet ve turnuva primleri dahil edilmedi.

Turnuvaya katılan takımların teknik patronları arasında en az kazanan isim ise, 120 bin Euro’luk maaşıyla Romanya’nın başındaki Anghel Iordanescu oldu. Rusya’nın teknik direktörü Leonid Slutsky ve Macaristan teknik direktörü Bernd Strock’un aldığı ücretler ise bilinmiyor.

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