EURO 2016'da Ukrayna, Almanya mağlubiyetini böyle kutladı!

EURO 2016’da oynanan ve Ukrayna'nın Almanya'ya 2-0 yenildiği maçı izleyen bir Alman seyirci, maçın bitiminden saatler sonra hiç bir engele uğramadan girdiği Ukrayna soyunma odasındaki 'partiden kalma durumu' fotoğrafladı. Ralf G. adlı taraftarın çektiği fotoğraflarda, Ukrayna soyunma odasında boş şarap şişesi, bira kutuları yanında 41 tane de sigara izmaritinin olduğu görüldü. Alman soyunma odasında ise düzgün istif edilmiş buz torbalarından başka bir şeyin olmadığı notu düşüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Ralf G.'nin Bild Gazetesi'ne yolladığı fotoğraflar, Avrupa Şampiyonası'ndaki güvenliğin tam olmadığını da gösterdi. Ralf G. maçın bitiminden bir saat sonra stadın içinde nasıl dolaştığını şöyle anlattı:

"Maç bitiminden yarım saat sonra bütün tribünler boşaldı. Gelmişken stadın etrafını dolaşıp iyice göreyim diye turladım. Yeniden çıkış kapısının önüne geldiğimde içeriden VIP konukların çıktığını gördüm. Hepsinin elinde bir futbol topu vardı."

İçeride dağıtıyorlar

"Birine topları nereden aldıklarını sordum. İçeride dağıtıldığını söyledi. Ben de açık kapıdan yeniden içeri girdim. Kimse bir şey sormayınca önce sahaya çıktım. Antrenör Löw'ün oturduğu sandalyeye yerleştim. Sonra soyunma odaları koridoruna girdim. Ukrayna soyunma odası tam bir rezaletti. Boş şarap şişesi, bira kutuları ve yerler sigara izmariti doluydu. Tam 41 tane izmarit saydım.

"Sonra Alman soyunma odasına girdim. Etrafta sadece düzgün bir şekilde istif edilmiş buz torbaları vardı. Stadın içinde saatlerce kaldım, kimse kim olduğumu sormadı."

Sigara tiryakiliği maça geç girmesine neden oldu

Öte yandan Rumen futbolcu Denis Alibec'in sigara tiryakiliği yüzünden devre arasında oyuna giremediği anlaşıldı.

Romanya milli takımının teknik direktörü Iordenescu, Fransa maçının devre arasında Alibec'i oyuna sokmak istedi. Ancak futbolcu ortalıkta yoktu. Takım yeniden sahaya çıktıktan sonra yardımcı antrenörlerden biri Alibec'i duşlarda sigara içerken buldu.

Sigara tiryakisi olduğu bilinen futbolcu bu nedenle ancak ikinci yarının 12. dakikasında oyuna girebildi.