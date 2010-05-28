EURO 2016'da Türkiye'ye hayal kırıklığı

T24 -

Hiddink de destek verdi

İtalya da sunumunu yaptı

Platini, Erzik ve Abete oylamada yer almadı

Oylama prosedürü

Gül: Ne yapalım, hayırlı olsun

'Kararın, Türkiye'nin AB üyesi olmaması ile ilgisi var mı?'

Erzik: Platini hata yaptı

'Politikaya mı yenildik?'

TFF Başkanı: Çok üzüntülüyüm

Fransızlar Nathan'la etkiledi

3 ülke 2 defa düzenledi

EURO 2012'yi Polonya-Ukrayna ortak düzenliyor

Cenevre'de Espace Hippomene Kültür Merkezi'ndeki aday ülkelerin yaptığı final sunumunun ardından oy verecek UEFA yönetim kurulu üyeleri, durumu görüşmek ve oy vermek için toplantıya geçti.İngiliz Geoffrey Thompson'un başkanlığında yapılan toplantının ardından, kazanan ülkenin ismi bulunan zarfı Michel Platini açtı.Platini, zarftan çıkan ülkeyi salondakilere göstererek, Fransa'nın kazandığını açıkladı.Açıklamanın ardından sahneye çıkan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Pierre Escalettes, "Bizim için çok güzel bir gün. UEFA'nın güvenini sarsmayacağız" dedi.Defne Samyeli'nin yaptığı 30 dakikalık final sunumunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngilizce bir konuşma yaparken, Brezilya'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden kaydedilmiş mesajı da İngilizce altyazılı olarak videodan yayınlandı.Sunumda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mahmut Özgener, Avrupa futbolunun en önemli turnuvasına ev sahipliği yaparak, ilk kez Türkiye'de düzenlemek istediklerini vurgulayarak, ''UEFA'nın bu büyük turnuvasını en iyi şekilde gerçekleştirmek istiyoruz'' dedi.Türkiye'nin birçok alanda büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Özgener, ''Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi durumuna geldi. Ulaştırmada da özellikle havayolları açısından büyük yeniden yapılanmalarla birlikte büyük bir hamle yaptı. İlk defa Avrupa'nın güneyinde medeniyetlerin kesiştiği noktada 2016 Avrupa Şampiyonasını düzenlemek istiyoruz. Gayet modern yeni statlar yapılmakta. En genç nüfuslardan birine sahibiz. Bu genç nüfusumuz bunu hak ediyor'' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Mahmut Özgener, ''Sayın Platini sizlere de teşekkür ediyorum. Sizleri 2016'da Türkiye'de ağırlamak bizler için büyük bir onur olacaktır. Şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde bir ev sahipliği yapmaya hazırız'' dedi.A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in de videodan mesajı yayınlandı. Hiddink, ''Türkiye'de sahalar mükemmel bir şekilde hazırlanıyor. Yenileme çalışmaları yapılıyor. Türkiye bu etkinlik için Avrupa'nın şimdiye kadar hiç görmediği bir şekilde ev sahipliği gerçekleştirmek için çalışıyor. Türkiye mükemmel bir şampiyona için hazır'' diye konuştu.Türkiye'nin sunumunda yönetmen Sinan Çetin'in hazırladığı 4 kısa film yayınlandı.Sunumu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, oylamada yer alamayacak olan UEFA Başkanı Fransız Michel Platini, Asbaşkan Şenes Erzik, İtalyan üye Giancarlo Abete ve oy verecek 13 üye ve diğer ülkelerin heyetleri de izledi.Türkiye'nin ardından, İtalya ve Fransa 30'ar dakikalık final sunumlarını yaptı.Toplantıda ikinci final sunumunu ise İtalya yaptı. Sunumda söz alan İtalyan Spor Bakanı Rocco Crimi, İtalya hükümeti olarak projeyi milli çıkar projesi olarak tamamladıklarını vurgulayarak, ''UEFA'nın istediği bütün garantileri sağladık'' dedi.Ünlü eski futbolcu Paolo Maldini'nin de yer aldığı sunumda, Avrupa'nın farklı ülkelerinden sahneye çıkan 9 genç, İtalya'nın projelerini anlattı.Final sunumunda İtalya'daki futbol tutkusu, İtalyan hükümetinin desteği, misafirperverlik, UNESCO Dünya Mirası Listesinde 44 varlığı yer alan bir ülke olduğu, statları, ulaşım altyapısı, çevre dostu alanların oluşturulacağı, yeni bir güvenlik sisteminin olacağı, engellilelere yönelik ulaşılabilirlik, sosyal sorumluluk ve mali güvenilirlik konuları vurgulandı.UEFA Başkanı Michel Platini (Fransa), UEFA Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik (Türkiye) ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Giancarlo Abete (İtalya) ülkeleri aday olduğu için müzakere ve oylama aşamasına katılamadılar.Bu organizasyon için yapılacak sunumda, müzakerelerde ve oy verme aşamasında yer alan 13 üye ise şunlar:Geoffrey Thompson (İngiltere)-Toplantıya başkanlık ettiAngel Maria Villar Llona (İspanya), Marios N. Lefkaritis (Kıbrıs Rum Kesimi), Dr. Joseph Mifsud (Malta), Allan Hansen (Danimarka), Frantisek Laurinec (Slovakya), Avraham Luzon (İsrail), Dr. Gilberto Madail (Portekiz), Mircea Sandu (Romanya), Grigoriy Surkis (Ukrayna), Michael van Praag (Hollanda), Liutauras Varanavicius (Litvanya), Dr. Theo Zwanziger (Almanya).Oylama sürecinde, üç aday olduğu için, UEFA Yönetim Kurulu'nun oylamada bulunma hakkı olan üyelerinin, adayları seçime göre yükselen bir sıralamayla belirtme zorunlulukları vardı.Bu bağlamda, oy hakkı olan üyeler en çok tercih ettikleri adaydan en az tercih ettikleri adaya doğru bir sıralama yapacaklar ve en az tercih edilen aday bir puan alırken, ikinci sıradaki ülke iki ve ilk sıradaki ülke, kurallara göre, toplam aday sayısı artı iki puan, yani 5 puan alarak oylamaya dahil oldu.İlk tur oylama sonucunda son sırada kalan İtalya oylama dışı kaldı ve Türkiye ile Fransa arasında bir oylama daha yapılarak EURO 2016'ya ev sahipliği yapacak ülke belirlendi.Bu değerlendirme ve oylama sürecinin ardından, kazanan ülkeyi saat 13:00'te (merkezi Avrupa saati) UEFA Başkanı Platini açıkladı. Açıklama hem internet ortamından hem de televizyon kanallarından canlı olarak verildi.Açıklamanın ardından Fransa ve UEFA yetkilileri ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.Bugüne dek 13 kez yapılan turnuvayı, ev sahipliği için aday olan ülkelerden Fransa ve İtalya, daha önce 2'şer kez düzenledi. Fransa Euro 2016'yı da düzenleme hakkına sahip olarak, bu turnuvayı 3. defa kazanmış oldu.Türkiye, UEFA Yönetim Kurulu'nun yapacağı oylama sonucunda kazansaydı, ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış olacaktı.Cenevre'deki Espace Hippomene Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, EURO 2016'yı organize edecek ülkenin Fransa olacağının açıklanmasının ardından salondan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, ''Türkiye'nin Fransa ve İtalya ile yarışması ve bu noktaya gelmesi önemli. Bir oyla kaçmış. Ne yapalım hayırlı olsun'' dedi.Adaylık sürecinde söz verilen yatırımların yapılacağına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:''Muhakkak ki futbol adına verilmiş bütün sözler zaten yapılacak. Türkiye'de zaten yapılıyor. Yeni otobanlar, hızlı trenler, yeni statlar, havaalanları... Bunlar sadece spor için değil Türk halkı için yapılıyordu. Türkiye'de olsaydı, futbol tarihinde iz bırakan bir şampiyonluk olurdu. 'Avrupa futbolunun buna ihtiyacı var' diye söyledim. Diğer ülkelerde daha önce yapılmıştı. Ama karar böyle, oylamayı böyle yaptılar. Arkadaşları tebrik ediyorum, Futbol Federasyonunu, bakanları, hükümeti... Çünkü her şeyin arkasında çok sağlam durdular. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Yine de tebrik etmek lazım. Çünkü, Türkiye bu sınıfta yarışıyor artık, Türkiye'nin rakipleri ortada. Bunun 1 oyla kaçmış olmasına üzüldük.''Gül, "Türkiye'nin adaylığı konusunda devamlılık olacak mı?" sorusuna, "Federasyon değerlendirecek. Biz de ona göre hareket edeceğiz" yanıtını verdi.Kararın, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgisi olup olmadığı sorusuna da Gül, "Pek zannetmiyorum" yanıtını verdi.UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik Şenes Erzik, UEFA Başkanı Michel Platini'nin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i üyelerle tek tek tanıştırması, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e aynı şeyi yapmamasıyla ilgili, ''Tabii ki normal değil. Her gelen Cumhurbaşkanına bunu yapması lazım. Orada hata yaptı. Cumhurbaşkanı Sarkozy, fair play'den bahsetti, fair play kuralları çerçevesinde bunu yapmaması lazımdı'' dedi.Erzik, ''Politikaya mı yenildik?'' sorusu üzerine ''Çok çeşitli sebepleri var. Orada oy verenlerin 2 tanesi hariç hepsi Avrupa Birliği üyesi. Bir sürü siyasi faktör var'' diyerek sözlerini tamamladı.TFF Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliğini kazanamamasından dolayı çok üzüldüğünü söyledi.Özgener, ''Netice açıklanmadan önce söylediklerimden dolayı mutluyum. Netice bizim istediğimiz, arzuladığımız gibi olmadığı için çok üzüntülüyüm'' dedi.Oylamanın neticesinin açıklama yapılmadan önce söylediklerini teyit ettiğini ifade eden Mahmut Özgener, şöyle konuştu:''Biz Avrupa'da herkese Türkiye'nin benzersiz bir organizasyon yapabileceğine inandırdık. Neticede bu turnuvayı yapmaya hak kazanamadık, ama finalde sadece 1 oyla kaybettik. Yani bir kişi Fransa yerine Türkiye'ye oy verseydi, kazanan biz olacaktık. Bu kadar yakın kaybetmek de çok üzücü. Kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda kaybedersek 1 oyla kaybedeceğimizi söylemiştik. İstediğimiz neticeyi alamadık. İçimde çok büyük bir burukluk olduğunu söylemek istiyorum. Çok üzgünüm.''Mahmut Özgener, Türkiye'nin adaylık konusunda bundan sonra devam edip, etmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine, ''Türkiye bunu yapabileceğini gösterdiyse, bu neticeyi aldıysa tabii ki devam etmesi lazım'' dedi.Özgener, bir gazetecinin ''Oylamadan önce bazı tedirginlikleriniz vardı'' şeklindeki sözleri üzerine, ''Şimdi tabii ki sıcağı sıcağına bir şeyler söylemeyi doğru bulmuyorum'' dedi.Mahmut Özgener, UEFA Başkanı Michel Platini ile ilgili soru üzerine de ''Burada bir yarış oldu, biz fair play ruhunu da ön plana çıkararak, hareket ettik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Yorum artık sizlerin'' diye konuştu.Fransız basını, UEFA Yönetim Kurulunun, Cenevre'deki oylamada 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini Fransa'ya verilmesine geniş yer verirken 10 yaşındaki Nathan'ın sunumu üstlenmesinin, jüri üyeleri arasında ''sempatik'' ve ''orijinal'' karşılandığı görüşünü dile getirildi.Türkiye ve İtalya'nın sunumlarının ''ciddi'' olduğu ifade edilen yorumlarda, özellikle İtalya'nın sunumunun oldukça kötü olduğu belirtildi.Radyo ve televizyonlar ayrıca, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de Fransa'nın adaylığını destelemek için Cenevre'ye günü birlik ziyaret etmesine geniş yer verdi.Fransa'nın bugünkü sunumu, Nathan isimli bir çocuk ile başlamıştı. EURO 2016'yı Fransa'da düzenlemek istediklerini anlatan çocuğun sorduğu soruları, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Pierre Escalettes, Genel Sekreter Jacques Lambert, Profesyonel Futbol Başkanı Frederic Thierez ve ünlü eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane cevaplamıştı.İlki 1960 yılında yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı şimdiye kadar 3 ülke 2 defa düzenledi.Fransa (1960 ve 1984), İtalya (1968 ve 1980) ve Belçika (1972 ve 2000) 2'şer kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Bu ülkelerden Belçika, 2000'deki şampiyonayı Hollanda ile birlikte ortaklaşa düzenledi.2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise Polonya-Ukrayna ortaklaşa düzenleyecek.Şampiyona tarihinde daha önce 2000'de Hollanda-Belçika ve 2008'de ise Avusturya-İsviçre ortaklaşa düzenlemişti.Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yapan ülkeler şunlar:Yıl Ev Sahibi Ülke----- ----------------------1960 Fransa1964 İspanya1968 İtalya1972 Belçika1976 Yugoslavya1980 İtalya1984 Fransa1988 Batı Almanya1992 İsveç1996 İngiltere2000 Hollanda-Belçika2004 Portekiz2008 Avusturya-İsviçre2012 Polonya-Ukrayna2016 Fransa