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Spor

EURO 2016'da Türk taraftarlar Eyfel'i üçüncü kez kırmızı-beyaza boyadı

Türkiye Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek üst tura çıkma ümitlerini korudu

22 Haziran 2016 11:19

Türkiye'nin, EURO 2016 çerçevesinde Twitter'da en çok destek alan takım olması nedeniyle Eyfel Kulesi,  üçüncü kez kırmızı-beyaz renklere büründü.

Şampiyonadaki üçüncü maçını Lens kentinde Çek Cumhuriyeti'yle oynayan A Milli Takım'ın Twitter'da #TUR etiketiyle en fazla desteği alması sonrası Eyfel Kulesi, 15 dakika boyunca Türk bayrağının kırmızı-beyaz renklerine ışıklandırıldı. Kule üzerinde asılı bulunan topa da ay yıldız simgesi yansıtıldı.

Eyfel Kulesi, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) boyunca sosyal medya platformu Twitter'da yürütülen kampanya çerçevesinde, her gün maçı olan ülkeler arasında son maç bitiminden 10 dakika sonra en çok destek alan ülke takımının renkleriyle aydınlatılıyor.

Eyfel Kulesi, Türkiye'nin EURO 2016'da oynadığı ilk iki maçta da sosyal medyada aldığı destekle kırmızı-beyaz renklere bürünmüştü.

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Eyfel KulesiEURO 2016TürkiyeÇek Cumhuriyeti

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