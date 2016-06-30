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Dünya
Deutsche Welle

Euro 2016'da İstanbul ve Orlando kurbanları anılacak

UEFA, Polonya ile Portekiz arasında oynanacak çeyrek final maçı öncesinde 'bir dakikalık alkış' tutulacağını açıkladı.

30 Haziran 2016 22:47


Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk çeyrek final maçında İstanbul ve Orlando’da düzenlenen terör saldırılarının kurbanları anılacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Fransa’nın Marsilya kentinde TSİ 22:00’de başlayacak olan Polonya-Portekiz maçı öncesinde taraftarların ve takımların kurbanları anacağını açıkladı.

Velodrome Stadyumu’nda oynanacak maç öncesinde kurbanları ve yakınları ile dayanışma amacıyla ‘bir dakikalık alkış’ tutulacağı duyuruldu. Salı akşamı İstanbul Atatürk Havalimanı’na düzenlenen intihar saldırıları nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi de yaralandı. 12 Temmuz tarihinde ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda ise 49 kişi öldürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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