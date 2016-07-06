Real Madrid'in hangi yıldızı EURO 2016'nın finaline çıkacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda EURO 2016 ilk finalist, Portekiz Galler karşılaşması ile belli oluyor. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz ile karşılaşacak olan bonservis rekoru kırarak transfer olan Gareth Bale'ın forma giydiği Galler, bir sürpriz de yarı finalde yapmaya hazırlanıyor.

EURO 2016’da final için bu gece kozlarını paylaşacak olan Portekiz ile Galler, resmi maçlarda daha önce hiç karşı karşıya gelmedi. 3 dostluk maçından 2’sini Portekiz, 1’ini Galler kazandı. Bu arada Portekiz, 7. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda 5. kez son 4 takım arasına girdi. Galler ise tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada yarı finale yükseldi. Galler, 1992’de bunu başaran İsveç’ten sonra katıldığı ilk turnuvada yarı finale çıkan ikinci takım oldu.

Real Madrid'liler sahnede

Real Madrid’in başarısı için birlikte ter döken Ronaldo ve Bale, bu kez rakip olarak mücadele edecek. Portekiz’in ünlü yıldızı Ronaldo, Galler önünde sahaya çıkarsa kendisine ait ‘Avrupa Şampiyonası’nda en çok oynayan futbolcu’ rekorunu 21 maça çıkaracak. CR7 ayrıca 1 gol atabilirse, Fransız efsane Platini’nin ‘Avrupa şampiyonaları tarihinin en skorer oyuncusu (9 gol)’ rekorunu da egale edecek. 5 maçta 3 golü bulunan Bale ise hem takımını finale taşımak hem de krallık için sahaya çıkacak.

Portekiz Galler maçı saat kaçta?

Ev sahipliğini Fransa'nın yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) çeyrek finalinde Portekiz ile Galler mücadele edecek. Portekiz-Galler maçı 6 Temmuz Çarşamba günü (TSİ) saat 22.00'de başlayacak. Bourdeaux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ve Lig TV kanalından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Portekiz: Rui Patricio, Cedric Soares, Pepe, Jose Fonte, Eliseu, Joao Mario, Joao Moutinho, Renato Sanches, Adrien Silva, Nani, Cristiano Ronaldo

Galler: Wayne Hennessey, James Chester, Ashley Williams, James Collins, Chris Gunter, Joe Allen, Joe Ledley, Andy King, Neil Taylor, Gareth Bale, Hal Robson-Kanu

Portekiz 5'inci, Galler ilk yarı finalini oynayacak

Habertürk'te yer alan habere göre, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 7. kez katılan Portekiz, 5. defa son 4 takım arasına girdi. Tarihindeki en iyi derecesi olan finale, ev sahipliği yaptığı EURO 2004'te çıkan Portekiz, son 5 şampiyonanın 4'ünde adını yarı finale yazdırdı. 1984, 2000, 2004, 2012'nin ardından 2016'da da yarı finale kalan Portekiz, 1996 ve 2008'de ise çeyrek finalde elendi.

Çeyrek finalde veda ettiği 1958 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra tarihinin 2. turnuvasında boy gösteren Galler, ilk Avrupa Şampiyonası tecrübesini yaşamasına rağmen yarı finale yükseldi. Galler böylece 1992'de bunu başaran İsveç'ten sonra "ilk katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan" ikinci takım oldu.

Portekiz'in son altı 90 dakikası berabere bitti

Portekiz'in, EURO 2012 yarı finaliyle beraber turnuvada yaptığı son 6 maçın da normal süresi, beraberlikle tamamlandı. 90 dakikası 0-0 biten 2012'deki yarı finalde, İspanya'ya penaltı atışlarıyla yenilen Portekiz, EURO 2016'daki grup maçlarında, İzlanda ile 1-1, Avusturya ile 0-0 ve Macaristan ile 3-3 berabere kaldı.

Hırvatistan ile oynadığı son 16 turu karşılaşmasını, uzatmalarda 1-0 kazanan Portekiz, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı da normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup etti.

Ronaldo ile Bale karşı karşıya

İspanyol kulübü Real Madrid formasıyla 2013-14 ve 2015-16 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Portekizli Cristiano Ronaldo ile Galli Gareth Bale de maçta karşı karşıya gelecek.

Portekiz'in, EURO 2016 elemelerinde attığı 11 golün 5'inde imzası bulunan Ronaldo, finallerde şu ana kadar 6 gol kaydeden takımına, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Galler'in elemelerdeki 11 golünün 7'sini atan Bale ise turnuvada 10 golü bulunan takımına, 3 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Portekiz Milli Takımı ile 131 maçta 60 gol kaydeden Ronaldo, Galler'e karşı sahaya çıkması halinde, kendisine ait "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en fazla forma giyen oyuncu" rekorunu 20 karşılaşmaya çıkaracak.

"4 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gol atan tek oyuncu" unvanının sahibi Ronaldo, fileleri bir kez daha havalandırırsa 9 golle Fransız Michel Platini'ye ait "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en skorer oyuncusu" rekorunu da egale edecek.

Galler Ramsey'i arayacak

Portekiz'de William Carvalho, Galler'de ise Ben Davies ve Aaron Ramsey, kart cezaları sebebiyle yarı finalde oynayamayacak. Galler, 5 maçta yaptığı 4 asistle Belçikalı Eden Hazard'la beraber EURO 2016'nın en fazla gol pası veren ismi Ramsey'nin yokluğunu hissedecek.

Futbolcuların gördüğü sarı kartlar, yönetmelik gereği çeyrek final sonrası silindiği için ceza sınırında oyuncu bulunmuyor.