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Spor

EURO 2016'da günün programı

A Milli Takım ile aynı grupta bulunana İspanya-Çek Cumhuriyeti saat 16:00'da karşı karşıya gelecek

13 Haziran 2016 12:55

EURO 2016'nın dördüncü günü, A Milli Takım ile D grubunda bulunan İspanya-Çek Cumhuriyeti maçıyla başlayacak. Saat 16:00'daki maçı  Polonya Federasyonu'nundan Szymon Marciniak yönetecek. 

EURO 2016'nın tüm karşılaşmaları TRTSPOR, TRT Haber ve TRT'den izlenebilecek.

İşte günün programı

D Grubu

İspanya - Çek Cumhuriyeti

D Grubu'nda A Mili Takım'ın yanı sıra gruptan çıkma mücadelesi verecek olan İspanya ve Çek Cumhuriyeti,  Toulouse'ta karşı karşıya gelecek.  Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği zorlu 90 dakikada yardımcı hakemler ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak.

Pawel Raczkowski ve Tomasz Musial'in çizgi hakemliği yapacağı karşılaşmada dördüncü hakem olarak Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov görev alacak.

C Grubu 

İrlanda Cumhuriyeti - İsveç

E Grubunda da İrlanda Cumhuriyeti ve İsveç de Saint Denis'te karşı karşıya gelecek. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic'in yöneteceği 90 dakikada yardımcı hakem olarak Milovan Ristic ve Dalibor Djurdevic görev alacak. Ek yardımcı hakemler olarak Danilo Grujic ve Nenad Djokic'in görev alacağı mücadelede dördüncü hakem ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Dug olacak.

Belçika -  İtalya

Zorlu geçmesi beklenen Belçika-İtalya karşılaşmasında da İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg düdük çalacak.

Simon Beck ve Jake Collin'in yardımcılıklarını yapacağı mücadelede ek yardımcı hakemler ise Anthony Taylor ve Andre Marriner olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos Del Cerro olacak.

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