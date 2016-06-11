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Spor

EURO 2016'da günün programı

Turnuvanın ikinci günü Arnavutluk - İsviçre, Galler - Slovakya ve İngiltere - Rusya mücadelelerine sahne olacak

11 Haziran 2016 17:02

Fransa’da dün başlayan EURO 2016 heyecanı bugün yapılacak üç maçla devam edecek. 

A Grubu’nda Lens Agglo bölgesindeki Bollaert-Delelis Stadı’nda oynanacak karşılaşmada, şampiyonaya tarihinde ilk kez katılacak Arnavutluk ile İsviçre kozlarını paylaşacak. İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo’nun yöneteceği mücadele, Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak.

B Grubu’nda ise iki maç oynanacak. Bordeaux kentiyle aynı adı taşıyan statta Norveçli hakem Svein Oddvar Moen’in düdük çalacağı müsabakada, ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Galler ile Slovakya 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer mücadelesinde de turnuvanın iki tecrübeli takımı İngiltere ile Rusya karşılaşacak. Marsilya kentindeki Velodrome Stadı’nda 22.00’de başlayacak maçı, İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek.

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