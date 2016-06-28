EURO 2016'da Cüneyt Çakır da eve döndü

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ( EURO 2016) İspanya-İtalya maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın turnuvadaki görevi tamamlandı. Çakır'ın, UEFA'nın kararıyla Türkiye'ye döndüğü bildirildi.

Cüneyt Çakır, EURO 2016'da daha önce Portekiz-İzlanda (1-1) ve Belçika-İrlanda Cumhuriyeti (3-0) maçlarını yönetmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, UEFA'nın, Cüneyt Çakır'ın son 2 maçtaki performansı nedeniyle Cüneyt Çakır'ı 'eve gönderme' kararı aldığı öğrenildi.

Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem yarı final hem de final yöneterek tarihe geçmişti.