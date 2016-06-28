T24 LogoT24 Logo
Spor

EURO 2016'da Cüneyt Çakır da eve döndü

UEFA'nın, Cüneyt Çakır'ın son 2 maçtaki performansı nedeniyle Cüneyt Çakır'ı 'eve gönderme' kararı aldığı öğrenildi

28 Haziran 2016 18:26

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ( EURO 2016) İspanya-İtalya maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın turnuvadaki görevi tamamlandı. Çakır'ın, UEFA'nın kararıyla Türkiye'ye döndüğü bildirildi.

Cüneyt Çakır, EURO 2016'da daha önce Portekiz-İzlanda (1-1) ve Belçika-İrlanda Cumhuriyeti (3-0) maçlarını yönetmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, UEFA'nın, Cüneyt Çakır'ın son 2 maçtaki performansı nedeniyle Cüneyt Çakır'ı 'eve gönderme' kararı aldığı öğrenildi.

Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem yarı final hem de final yöneterek tarihe geçmişti.

ETİKETLER

Cüneyt ÇakırEURO 2016Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24