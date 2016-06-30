EURO 2016'da çeyrek final vakti; ilk maç Polonya-Portekiz

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları bugün başlıyor. İlk çeyrek finalde Portekiz ile Polonya TSİ 22.00'de Marsilya'da karşı karşıya gelecek.



Polonya'da, İsviçre karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Bartosz Kapustka bu maçta forma giyebilecek.

Takımın kaptanı ve en büyük yıldızı golcü Robert Lewandowski'nin, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tam 643 dakikadır golü yok.



Polonya ilk 4 maçta sadece 1 gol yedi ve şu ana kadar EURO 2016'nın en sağlam takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Portekiz'de ise sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Raphael Guerreiro ve Andre Gomes'in kadroda yer alıp alamayacakları şüpheli.



Şu ana kadar 4 maçından da beraberlikle ayrılan Portekiz'de kaptan Christiano Ronaldo için ise bu turnuva, milli takımla bir kupa kazanma yolunda en önemli fırsat olarak görülüyor.

Polonya ilk kez çeyrek finalde

Polonya tarihinde ilk kez turnuvada çeyrek final çıkmayı başarmıştı. A Grubu'nu ikinci bitiren Polonya ikinci turda İsviçre'yi penaltılarla elemişti.



F Grubu ikincisi Portekiz ise turnuvanın en iyi takımlarından biri olarak gösterilen Hırvatistan'ı uzatmada 1-0 mağlup ederek tur atlamıştı.



Portekiz-Polonya maçının galibi, Galler-Belçika maçının galibi ile Çarşamba günü Lyon'da yarı finalde karşı karşıya gelecek.



EURO 2016'da tümü TSİ 22.00'de başlayacak diğer çeyrek final maçlarının oynayacağı günler ve kentler şöyle:



1 Temmuz Lille / Galler-Belçika

2 Temmuz Bordeuax / Almanya-İtalya

3 Temmuz Paris / Fransa-İzlanda