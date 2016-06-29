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Spor

EURO 2016'da çeyrek final heyecanı başlıyor

Çeyrek finalde ilk karşılaşma 30 Haziran Perşembe günü Polonya ve Portekiz arasında oynanacak

29 Haziran 2016 21:18

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yarın başlıyor. 

İlk çeyrek final mücadelesi Polonya ve Portekiz arasında oynanacak maçla start alacak.

Grup maçlarını gol yemeden ve namağlup tamamlayan Polonya ile Fenerbahçeli Nani ve Beşiktaşlı Quaresma'nın da formasını giydiği, grubundan yenilgisiz çıkan bir diğer takım Portekiz, çeyrek finalde yarın karşı karşıya gelecek.

Marsilya'nın Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek.

 

EURO 2016 çeyrek final maçlarının programı

 

30 Haziran Perşembe
22:00 Polonya - Portekiz

1 Temmuz Cuma
22:00 Galler - Belçika

2 Temmuz Cumartesi
22:00 Almanya - İtalya

3 Temmuz Pazar
22:00 Fransa - İzlanda

 

İkinci tur istatistikleri

 

En çok galip gelen takımlar: Belçika, Galler, Fransa, Almanya, İtalya (3 galibiyet)

En çok gol atan takımlar: Belçika (8 gol) - Galler (7 gol) - Fransa, Almanya, Macaristan, İzlanda (6 gol)

Toplam gol girişimi: Belçika (84 kez) - İngiltere (83 kez) - Almanya (78 kez)

En çok kırmızı kart gören takımlar: Arnavutluk, İrlanda Cumhuriyeti, Avusturya (1 kart)

En çok sarı kart gören takımlar: İtalya (13 kart) - Macaristan (12 kart) - İzlanda (11 kart)

En çok gol atan futbolcular: Gareth Bale (Galler), Antoine Griezmann (Fransa), Alvaro Morata (İspanya) (3 gol)

En çok asist yapan futbolcular: Eden Hazard (Belçika) (3 asist) - Cristiano Ronaldo (Portekiz), Aaron Ramsey (Galler) (2 asist)

 

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