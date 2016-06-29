EURO 2016'da çeyrek final heyecanı başlıyor

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yarın başlıyor.

İlk çeyrek final mücadelesi Polonya ve Portekiz arasında oynanacak maçla start alacak.

Grup maçlarını gol yemeden ve namağlup tamamlayan Polonya ile Fenerbahçeli Nani ve Beşiktaşlı Quaresma'nın da formasını giydiği, grubundan yenilgisiz çıkan bir diğer takım Portekiz, çeyrek finalde yarın karşı karşıya gelecek.



Marsilya'nın Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek.

EURO 2016 çeyrek final maçlarının programı

30 Haziran Perşembe

22:00 Polonya - Portekiz

1 Temmuz Cuma

22:00 Galler - Belçika

2 Temmuz Cumartesi

22:00 Almanya - İtalya

3 Temmuz Pazar

22:00 Fransa - İzlanda

İkinci tur istatistikleri

En çok galip gelen takımlar: Belçika, Galler, Fransa, Almanya, İtalya (3 galibiyet)

En çok gol atan takımlar: Belçika (8 gol) - Galler (7 gol) - Fransa, Almanya, Macaristan, İzlanda (6 gol)

Toplam gol girişimi: Belçika (84 kez) - İngiltere (83 kez) - Almanya (78 kez)

En çok kırmızı kart gören takımlar: Arnavutluk, İrlanda Cumhuriyeti, Avusturya (1 kart)

En çok sarı kart gören takımlar: İtalya (13 kart) - Macaristan (12 kart) - İzlanda (11 kart)

En çok gol atan futbolcular: Gareth Bale (Galler), Antoine Griezmann (Fransa), Alvaro Morata (İspanya) (3 gol)

En çok asist yapan futbolcular: Eden Hazard (Belçika) (3 asist) - Cristiano Ronaldo (Portekiz), Aaron Ramsey (Galler) (2 asist)