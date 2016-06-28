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Spor

EURO 2016'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final maçlarından en ilgi çekeni erken final niteliğindeki Almanya-İtalya karşılaşması olacak

28 Haziran 2016 02:54

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) ikinci tur maçları sona erdi ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İlk çeyrek final maçı 30 Haziran tarihinde Polonya ve Portekiz arasında oynanacak.

Diğer çeyrek final karşılaşması ise 1 Temmuz'da Galler-Belçika arasında.

2 Temmuz'da erken final olarak nitelendirilebilecek Almanya-İtalya ve 3 Temmuz'da Fransa-İzlanda karşılaşmalarıyla çeyrek final mücadeleleri sona erecek.

 

Çeyrek final maçları

 

Polonya-Portekiz (30 Haziran) saat 22.00
Galler-Belçika (1 Temmuz) saat 22.00
Almanya-İtalya (2 Temmuz) saat 22.00
Fransa-İzlanda (3 Temmuz) saat 22.00

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