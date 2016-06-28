EURO 2016'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) ikinci tur maçları sona erdi ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İlk çeyrek final maçı 30 Haziran tarihinde Polonya ve Portekiz arasında oynanacak.
Diğer çeyrek final karşılaşması ise 1 Temmuz'da Galler-Belçika arasında.
2 Temmuz'da erken final olarak nitelendirilebilecek Almanya-İtalya ve 3 Temmuz'da Fransa-İzlanda karşılaşmalarıyla çeyrek final mücadeleleri sona erecek.
Çeyrek final maçları
Polonya-Portekiz (30 Haziran) saat 22.00
Galler-Belçika (1 Temmuz) saat 22.00
Almanya-İtalya (2 Temmuz) saat 22.00
Fransa-İzlanda (3 Temmuz) saat 22.00