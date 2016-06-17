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Spor

EURO 2016'da bugün; Milli Takım 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonu İspanya karşısında

EURO 2016 D ve E grubu maçlarıyla devam ediyor

17 Haziran 2016 12:31

EURO 2016'da İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadaki 2. maçında bugün, EURO 2008 ve EURO 2012'nin şampiyonu İspanya ile karşılaşacak. Fransa'nın Nice şehrinde Allianz RivieraStadı'nda oynanacak İspanya-Türkiye maçı, TSİ 22.00'da başlayacak. 

D Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonucunda İspanya, Çek Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederken, Türkiye Hırvatistan'a 1-0 yenilmişti.

 

Sırp hakem yönetecek

 

Ay Yıldızlılar'ın, EURO 2016 D Grubu'ndaki 2. maçını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Milovan Ristic ve dalibor Djirdjevic yapacak. 

 


Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası geçmişi

Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde 4. kez boy gösterecek.

Daha önce katıldığı finallerde 12 maç yapan ay-yıldızlı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Turnuvada 1996, 2000 ve 2008 olmak üzere üç kez mücadele eden A Milli Takım, en büyük başarısını 2008'de yarı final oynayarak elde etti.

Türkiye, resmi maçlarda son yıllarda futbolun önde gelen ülke milli takımlarına karşı yalnızca bir kez kazanabildi. Milliler, söz konusu dönemdeki tek galibiyeti, EURO 2016 Elemeleri'nde grupta Hollanda'yı Konya'da 3-0 yenerek elde etti.

2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Ekim 1998'de Bursa'da Almanya'yı 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra dünya futbolunda söz sahibi ülkeler Brezilya, İspanya, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Portekiz ile yaptığı 19 resmi maçın 14'ünü yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, sadece bir kez galip geldi.

EURO 2016'da günün programı

Saat 16:00

İtalya- İsveç

 

Saat 19:00

Çek Cumhuriyeti- Hırvatistan

 

Saat 22:00

İspanya-Türkiye

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