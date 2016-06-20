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Spor

EURO 2016'da bugün; Galler, İngiltere ve Slovakya liderlik mücadelesi verecek

B grubunda lider İngiltere'nin 4 paunı Galler ile Slovakya'nın da 3 puanı bulunuyor

20 Haziran 2016 12:05

EURO 2016 B Grubu son maçlarında Rusya ile Galler,  Slovakya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.  3 puanlı Galler grup sonuncusu Rusya karşısında kazanarak adını ikinci tura yazdırmak istiyor. 4 puanlı İngiltere de 3 paunlı Slovakya'yı yenerek grubu lider olarak tamamlamak istiyor.

EURO 2016'da bugün oynanacak tüm karşılaşmalar son maç olmaları sebebiyle aynı saatte başlayacak. Maçlar  TRT 1 VE TRTSpor'dan canlı yayımlanacak.

EURO 2016'da günün programı şöyle:

Saat 22:00 

Rusya: Akinfeev, Ignashevich, Berezutski, Schennikov, Smolnikov, Neustadter, Glushakov, Shatov, Smolov, Kokorin, Dzyuba

Galler: Hennessey, Chester, Williams, Davies, Gunter, Taylor, Ledley, Allen, Ramsey, Bale, Robson-Kanu

Saat 22:00

Muhtemel 11'ler

Slovakya: Kozacik, Hubocan, Pekarik, Skertel, Durica, Duda, Hamsik, Weiss, Kucka, Mak, Duris

İngiltere: Hart, Rose, Cahill, Smalling, Walker, Dier, Sterling, Lallana, Delle Alli, Rooney, Kane

 

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