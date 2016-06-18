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Spor

EURO 2016'da bugün; Belçika-İrlanda maçını Cüneyt Çakır yönetecek

EURO 2016 E ve F Grubu maçlarıyla devam ediyor

18 Haziran 2016 13:49

Fransa'da devam Avrupa Futbol Şampiyonası bugün oynanacak Belçika-İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda-Macaristan, Portekiz-Avusturya maçlarıyla devam ediyor.

Günün önemli karşılaşmalarından olan Belçika-İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

 

EURO 2016'da günün programı şöyle:

Belçika-İrlanda Cumhuriyeti

Saat 16.00

Canlı Yayın TRT1

Muhtemel ilk 11 ‘ler;

Belçika: Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Laurent Ciman, Toby Alderweireld, Radja Nainggolan, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku.

İrlanda: Darren Randolph, Ciaran Clark, Seamus Coleman, John O'Shea, James McCarthy, Jonathan Walters, Wes Hoolahan, Glenn Whelan, Robbie Brady, Jeff Hendrick, Shane Long.

Belçika ile İrlanda Cumhuriyeti, EURO 2016 E Grubu ikinci maçında karşılaşacak. EURO 2016 E Grubu 'nda oynanacak zorlu mücadeleyi FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek. E Grubu 'ndaki ilk maçlarda Belçika, İtalya' ya 2-0 kaybederken İrlanda Cumhuriyeti ise İsveç 'le 1-1 berabere kalmıştı. Belçika İrlanda Cumhuriyeti mücadelesinin canlı olarak saat 16.00 ‘te TRT1 ‘de yayınlanacak.

 

İzlanda-Macaristan

SAAT 19.00

Canlı Yayın TRT SPOR

Muhtemel ilk 11 ‘ler;

İzlanda: Hannes Halldorsson, Ari Freyr Skulason, Kari Arnason, Birkir Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason, Johann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Jon Dadi Bödvarsson, Kolbeinn Sigthorsson.

Macaristan: Gabor Kiraly, Tamas Kadar, Adam Lang, Attila Fiola, Richard Guzmics, Zoltan Gera, Balazs Dzsudzsak, Adam Nagy, Laszlo Kleinheisler, Krisztian Nemeth, Adam Szalai.

İlk maçını kazanarak grupta 3 puanı bulunan Macaristan ile ilk maçında sahadan beraberlikle ayrılan ve 1 puanı bulunan İzlanda karşı kaşıya geliyor. Euro 2016 F grubu İzlanda Macaristan maçı saat 19:00 ’da TRT SPOR kanalı ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

 

Portekiz-Avusturya

SAAT 22.00 Canlı Yayın TRT1

Muhtemel ilk 11 ‘ler;

Portekiz: Rui Patricio, Pepe, Fonte, Guerreiro, Vierinha, Sanches, Andre Gomes, Danilo Pereira, Nani, Quaresma, Ronaldo

Avusturya: Almer, Wimmer, Hinteregger, Klein, Fuchs, Baumgartlinger, Alaba, Harnik, Junuzovic, Arnautovic, Janko

EURO 2016 F Grubu ikinci hafta maçında ilk haftayı galibiyetsiz geçiren iki takım Portekiz ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İzlanda karşısında öne geçse de sahadan 1-1 'lik beraberlikle ayrılan Portekiz, Avusturya karşısında kazanarak hem ilk galibiyetini almak, hem de ikinci tur adına avantaj yakalamak istiyor. Diğer tarafta ilk maçta grubun zayıf halkası olarak gösterilen Macaristan 'a 2-0 mağlup olan Avusturya, kötü bir şekilde başladığı şampiyonada Portekiz karşısında toparlanmak ve gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

ETİKETLER

EURO 2016FransaGrup maçlarıCüneyt Çakır

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