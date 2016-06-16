EURO 2016'da bugün; Almanya ve Polonya grup liderliği için karşılaşacaklar

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) gruplarda oynanan 2. karşılaşmalarla devam ediyor. B Grubu'nda mücadele eden Ada ülkeleri İngiltere ve Galler bugün saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

Günün son maçı Almanya ile Polonya arasında oynanacak. Her iki takımda ilk iki maçını kazandı. Almanya ile Polonya maçının galibiyeti grup liderliği açısından da önem taşıyor.

EURO 2016'da günün programı şöyle;

İngiltere- Galler

Saat 16:00

Muhtemel ilk 11 ‘ler;

İngiltere: Joe Hart, Gary Cahill, Kyle Walker, Chris Smalling, Danny Rose, Dele Alli, Adam Lallana, Eric Dier, Raheem Sterling, Harry Kane, Wayne Rooney.

Galler: Danny Ward, Ashley Williams, Neil Taylor, James Chester, Chris Gunter, Ben Davies, Jonny Williams, Dave Edwards, Aaron Ramsey, Gareth Bale, Joe Allen.

B grubunda gerçekleştirilecek müsabakada ilk maçında Rusya ile son dakikada yediği golle berabere kalan İngiltere ile ilk maçında Slovakya ‘yı mağlup eden Galler karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde İngiltere ‘nin 1 puanı bulunurken Galler 3 puana sahip. Slovakya ‘nın dün Rusya ‘yı yenerek 3 puan almasının ardından iki takı içinde bu maç önemli bir hal aldı. Stade Bollaert-Delelıs Stadında oynanacak mücadele saat 16.00 ‘da başlayacak ve TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ukrayna- Kuzey İrlanda

Saat 19:00

Muhtemel ilk 11 ‘ler;

Ukrayna: Andriy Pyatov, Artem Fedetsky, Vyacheslav Shevchuk, Yaroslav Rakitskiy, Evgen Khacheridi, Viktor Kovalenko, Yevhen Konoplyanka, Taras Stepanenko, Sergiy Sydorchuk, Andriy Yarmolenko, Roman Zozulya.

Kuzey İrlanda: Michael McGovern, Jonny Evans, Conor McLaughlin, Gareth McAuley, Paddy McNair, Craig Cathcart, Shane Ferguson, Oliver Norwood, Chris Baird, Steven Davis, Kyle Lafferty.

Grupta oynadıkları ilk maçlarda mağlubiyet alan iki takımın mücadelesinde hedef iki takım içinde 3 puan. Taraflar için tamam mı devam mı niteliğindeki maç saat 19.00 ‘da başlayacak ve Stade De Lyon Stadında oynanacak. Mücadele 19.00 ‘de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya-Polonya

Saat 22:00

Muhtemel ilk 11 ‘ler;

Almanya: Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Shkodran Mustafi, Jonas Hector, Jerome Boateng, Mario Götze, Toni Kroos, Julian Draxler, Sami Khedira, Mesut Özil, Thomas Müller.

Polonya: Wojciech Szczesny, Michal Pazdan, Lukasz Piszczek, Kamil Glik, Artur Jedrzejczyk, Bartosz Kapustka, Kuba Blaszczykowski, Krzysztof Maczynski, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski.

Gecenin önemli bir diğer mücadelesinde C Grubunda Almanya ve Polonya karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçlarından 3 puan çıkartmayı başaran iki ekibin mücadelesi Stade De Lyon Stadında gerçekleşecek. Maç 22.00 ‘da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.