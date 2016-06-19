EURO 2016'da bugün; A grubundan çıkan ikinci takım kim olacak?

Fransa'da devam Avrupa Futbol Şampiyonası bugün A grubunda oynanacak İsviçre-Fransa ve Romanya-Arnavutluk maçlarıyla devam ediyor.

Şu ana kadar 6 puan alan Fransa, gruptan çıkmaya garantiledi. Fransa'nın rakibi İsviçre'nin ise 4 puanı bulunuyor. Fransa karşısında alacağı bir beraberlik ile İsviçre'de gruptan ikinci olarak çıkacak. Romanya ve Arnavutluk arasında maç da 'en iyi üçüncülük' açısından önem arz ediyor.

EURO 2016'da günü programı şöyle:

22.00 Fransa - İsviçre (TRT 1 / LİG TV )

Muhtemel 11'ler

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez, Xhaka, Behrami, Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi, Embolo

Fransa: Lloris, Sagna, Rami, Koscielny, Evra, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Giroud, Payet

22.00 Romanya- Aravutluk (TRTSPOR / LİG TV 2)

Muhtemel 11'ler

Romanya: Tatarusanu, Sapunaru, Chriches, Grigore, Razvan Rat, Pintilii, Hoban, Popa, Stanciu, Stancu, Andone

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Mavraj, Cana, Agolli, Xhaka, Kace, Abrashi, Gashi, Cikalleshi, Lenjani