Euro 2016 tahminleri açıklandı

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; DORinsight tarafından, Fransa'nın ev sahipliğinde 10 Haziran'da başlayacak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili "Avrupa Şampiyonası Tahminleri Araştırması" gerçekleştirildi.

7 bin 324 kişiye soruldu 27 Mayıs - 1 Haziran 2016 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 7 bin 324 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili tahminleri soruldu.

Gruptan çıkar mı? Yapılan araştırmada katılımcılara tahminlerine göre Türkiye'nin dâhil olduğu D Grubu'nda hangi takımların üst tura çıkabilecekleri soruldu. Verilen cevaplara göre katılımcıların yüzde 67'si İspanya'nın ve yüzde 66'sı da Türkiye'nin üst tura çıkmasını bekliyor. Çek Cumhuriyeti (yüzde 10 oran) ve Hırvatistan'ın (yüzde 16) üst tura çıkabileceğini düşünenler ise oldukça az.

Kim kazanır? Katılımcıların yüzde 42'si ise kupayı Almanya'nın alacağını düşünüyor.

Gol kralı kim olur? Araştırmaya katılanların yüzde 41 oy oranı ile neredeyse yarısının Avrupa Futbol Şampiyonası'nın gol kralı olmasını beklediği isim Cristiano Ronaldo. Ronaldo'dan sonra gol kralı olması beklenen diğer futbolcular ise sırasıyla Thomas Müller (yüzde 15), Mario Gomez (yüzde 14) ve Arda Turan (yüzde 10).

Katılımcıların tahminlerine göre yüzde 35 oy ile en çok gol atması beklenen milli takım Almanya. Almanya'dan sonra en çok gol atması beklenen takım İspanya (yüzde 23) iken onu yüzde 20 oy oranı ile Türkiye takip ediyor.

İlk golü kim atar? Bu seneki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımı'nın ilk golünü atması en çok beklenen ismi yüzde 32 oy oranı ile Türk futbolunun gururu Arda Turan. Arda'dan sonra en çok gol atması beklenen diğer oyuncular ise Hakan Çalhanoğlu (yüzde 21) ve Burak Yılmaz (yüzde 16).