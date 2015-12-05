EURO 2016 maçlarının nerede yayınlanacağı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın da katılacağı 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şampiyonanın TRT'den izlenebileceğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının TRT'den izlenebileceğini duyurdu.

Futbolseverlere bu imkanı sunan TRT'ye teşekkür eden Kurtulmuş, "Şampiyonada Milli Takımımız'a başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sonuçla ülkemize dönerler" ifadesini de kullandı.