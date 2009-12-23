Euro 2016 logosu tanıtıldı

T24 - Türkiye'nin EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık logosu, İstanbul'da yapılan törenle kamuoyuna tanıtıldı.





Swissotel'de düzenlenen törende Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, TFF Başkan Vekilleri Lutfi Arıboğan ve Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreter Vekili ve EURO 2016 Proje Koordinatörü Orhan Gorbon katıldı.



UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile TFF Yönetim Kurulu'ndan kimi üyeler de toplantıyı izledi.



Toplantının başında 16 Yaş Altı Genç Milli Futbol Takımı oyuncusu Gökhan Sürücü, logonun tanıtımını yaptı. Sürücü, geçen yılkı şampiyonayı izlediğini belirterek, ''En büyük hayalim EURO 2016'nın Türkiye'de olması ve o kupayı alacak oyuncular arasında yer almak'' dedi.



Sürücü'nün konuşmasının ardından tanıtılan logo, EURO 2016 maçlarının yapılması planlanan 8 kenti simgeleyen 8 ayrı renkten oluşan lale figürünün içindeki futbol topundan oluşuyor.



Toplantının başında dans gösterisi de yapıldı. Dansçıların kullandığı 8 ayrı renkteki kurdelanın da 8 kenti simgelediği bildirildi.



8 Kentte 9 stat





Toplantıda, şampiyonaya ev sahipliği yapması planlanan kent ve statlar da açıklandı.



Euro 2016 için İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı ve yapımı devam eden Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena, Kayseri'de Kadir Has Stadı'nın yanı sıra İzmir, Konya, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da yapılacak yeni statların şampiyonaya hazır hale getirileceği bildirildi. Tüm bu şehirlerin altyapı yatırımlarının tamamlanacağı, özellikle ulaşım ve konaklama konularında büyük yatırımlar gerçekleştirileceği vurgulandı.



Bu arada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın, üstü ve yanları kapatılarak, çevresel düzenlemesiyle birlikte şampiyonaya yeni haliyle hazır hale getirileceği kaydedildi.



Öte yandan, bu 8 kentin dışında Adana, Şanlıurfa ve Trabzon'un da yedek şehirler olduğu ifade edildi.



28 Mayıs 2010'da belli olucak





Türkiye, Fransa, İtalya ve İsveç-Norveç, geçtiğimiz mart ayında UEFA'ya başvurarak EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için adaylıklarını açıklamıştı, fakat İsveç-Norveç ortaklığının adaylıktan çekilmesiyle birlikte yarışan 3 ülke kaldı.



Adaylık sürecinde 15 Şubat 2010 tarihinde UEFA'nın Nyon merkezinde yapılacak bir törenle dosya teslimi yapılacak ve adaylar üzerindeki yurt dışı tanıtım engelleri bu tarihte kalkacak.



Ardından mart ve nisan ayları içerisinde UEFA'dan iki heyet aday ülkeleri ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde öncelikle adaylık dosyasının teknik yönleri incelenecek ve aday şehirler gezilecek.



İkinci ziyaret ise politik destek ziyareti olacak. Ülkelerin siyasi kurumlarının organizasyona olan desteklerini ölçecek olan UEFA heyeti bunu da genel değerlendirme raporuna ekleyecek.



27 Mayıs 2010'da Cenevre'de toplanacak UEFA Yönetim Kurulu, adaylık dosyasıyla ilgili yapılan değerlendirmeleri içeren raporları tartışacak ve 28 Mayıs 2010'da UEFA Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanarak Euro 2016'nın ev sahibini belirleyecek.