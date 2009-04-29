Euro 2016 için toplandılar

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek isteyen aday federasyonların temsilcileri UEFA'nın düzenlediği toplantıda buluştu.



UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde düzenlenen 2 günlük toplantıya, tek başına aday olan Türkiye, İtalya ve Fransa ülke federasyonlarının temsilcileri ile ortak adaylık başvurusunda bulunan Norveç ve İsveç futbol federasyonu yöneticileri katıldı.



24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan Euro 2016'yı düzenlemek için aranan mali, sportif, altyapı ve organizasyon kriterlerin adaylara aktarıldığı toplantılarda, Türkiye'yi TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, Genel Sekreter Metin Kazancıoğlu, TFF Başkan Başdanışmanı Süheyl Önen ve UEFA 2009 Proje Lideri Orhan Gorbon temsil etti.



Aday ülkeler resmi adaylık dosyalarını 15 Şubat 2010'a kadar hazırlayıp UEFA'ya sunacak. UEFA'nın da dosyaları inceleyerek EURO 2016'yı düzenleyecek ülke ya da ülkeleri, 27 Mayıs 2010'da açıklaması bekleniyor.

