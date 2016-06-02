"EURO 2016 için hayatta kalma kılavuzu"

Fransa, terör tehdidi altında gerçekleşek Euro 2016’nın yanı sıra ülkedeki çalışma şartlarından şikâyetçi olan milyonlarca Fransız işçinin grevine de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sputnik Türkiye, EURO 2016 Futbol Şampiyonası için Fransa’ya gitmeyi planlayan futbolseverler için Fransa'nın grev programını derledi.

Fransa, 10 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında 24 futbol takımı ile 8 milyon futbolseverini ağırlayacak ancak konuklar krallar gibi ağırlanmanın yanı sıra grevlerle de karşılanacak. Karayolları, demiryolları ve havayolları çalışanları greve gidiyor.

İşte Fransa’da EURO 2016 ve grev rehberi:

"Fransa'ya uçakla gelmeyi planlıyorsanız..."

Ulusal Sivil Havacılık Pilotları Sendikası (SNPL) temsilcileri, Air France havayolları şirketindeki grevin artık gündemde olmadığını açıklasalar da çalışanların yüzde 68’i greve ‘evet’ dedi. Yani dikkatli olmayı tavsiye ederiz. Zira 2014’teki grev 2 hafta sürmüştü ve hava ulaşımını felç etmişti.

İş durdurmak Air France için gündemde olsa da ülkenin en büyük bütçeli havayolları şirketlerinden Ryanair, grev planlamıyor, aksine ek 90 sefer açtı. Ryanair Satış ve Pazarlama Müdürü Yann Delomez, Euro 2016 sırasında grev yapmanın çok iyi bir fikir olmadığını belirterek, “Görüşümüze göre grev, hava trafiği kontrolü alanında veya Air France gibi ulusal havayolları şirketlerinde çok yersiz olur. Bizim için önemli olan futbolseverlerin mutluluğu. Şampiyona sırasında dikkatleri Fransa’ya çekmek, kalbimize yakın şeylerden biri. Bu gerçekten çok önemli. Yani en azından bu anlamda fiyaskoyu önlemek için Fransa’da grevlere karşıyız” dedi.

"Trenle veya seyahat etmeyi düşünüyorsanız…"

Üç büyük sendikanın girişimiyle bugün saat 19.00’dan itibaren Fransa Ulusal Demiryolları Şirketi’nde (SNCF) süresiz grev ilan etti. SNCF’nin Euro 2016’dan sorumlu direktörü Franck Bernard, sendikalarla müzakerelerin birkaç aydır devam ettiğini ancak halihazırda 2 milyon yolcunun kabulüne hazırlık yapan şirketin müzakereleri ikinci plana çektiğini söyledi.

Hızlı tren tarifesine gece seferlerini eklediklerini belirten Bernard, maçlar saat kaçta biterse bitsin futbol severlerin dönüşte hızlı tren bulup kaldıkları yerlere dönebileceğini kaydetti.

Euro 2016’nın herkesin odağında olmasına rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen CGT sendikasının Paris temsilcisi Thierry Lilliet, “Halihazırda mücadele süreci içindeyiz. Şampiyona için engel olup olmayacağını söyleyemem. Euro 2016 olsa da olmasa da hükümet birkaç aydır taleplerimize kulaklarını kapattı, bizimle görüşmek ve konuşmak istemiyor. Herkes sadece Euro’yu konuşuyor. Sendikaların taleplerine kulak veren yok” diye konuştu.

"Fransa'ya otobüsle gitmeyi planlıyorsanız..."

Otobüs, beklenen grevlerin doğurabileceği hoş olmayan sonuçlardan kaçınmak için bir fırsat. Eurolines otobüs şirketinin halkla ilişkiler müdürü Isabelle Pons, henüz büyük talep görmediklerini ama Euro 2016 ile ilgili beklenmedik gelişmelere hazır olduklarını belirterek şunu söyledi:

“Otobüs biletleri son dakikalarda alındığı için henüz yüksek talep yok. Ancak güzergah takip sistemini kurduk. Eğer bir güzergahta yolcu sayısı artıyorsa ve otobüsler doluysa yüksek talebi karşılamak için hemen ek araçlar gönderiyoruz. Euro 2016’ya iyi hazırlandık ve hizmetlerimizden yararlanmak isteyen herkesi taşımaya hazırız.”

"Polis görev başında"

Yoğun protestolar yüzünden tatil yapamayan polislerin buna rağmen herkesin güvenliğini sağlamak için tam kapasite çalışmaya devam ettiğini belirten Polis-Özerk Sendikalar Ulusal Birliği (UNSA-Police) Genel Sekreteri Philippe Capon, “Polisler, Euro-2016 sırasında, ekstra mesaiden doğan ek tatil haklarından yararlanamayacak. Tatiller minimumda tutulacak, hatta bazı bölümler için iptal edilecek. Yani tüm polis memurları günlük çalışmalarının yanı sıra Euro 2016 ile ilgili çalışmalara odaklanacak. Polis, çalışma saatinin ne zaman başladığını bilecek, ama ne zaman biteceğini bilmeyecek” dedi.

"Futbolseverler yürümeye hazır olsun"

Futbolseverler da olası sorunlara hazırlanıyor. Bir genç adam, grevler yüzünden büyük mesafeleri yaya olarak kat etmek zorunda kalabileceklerini, bu yüzden formda kalmaları gerektiğini belirterek, “Maalesef, taraftarlar arasında büyük tartışma çıkma riski de var her zaman. Ama Euro’nun öncelikle bayram, futbol ve spor olduğunu düşünüyorum. Umarım, her şey iyi geçer. Daha önce yapılan Dünya Kupaları ve Avrupa şampiyonalarından geriye kala tek hatıra hep maçlar ve şovlar oldu. Çok saçma olur belki ama büyük mesafeleri yürümeye hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum, çünkü grevler yüzünden trenler çalışmayabilir veya gösteriler yüzünden yollar trafiğe kapalı olabilir. Protestolara göre grevler daha fazla sorun yaratacak diye bekliyorum” diye konuştu.

Konaklama için son fırsatlar

Tüm bunlar gözünüzü korkutmadı ve güzel bir şampiyona izlemek için Fransa’ya gitmeye hazır mısınız? Biletinizi aldıysanız ne âlâ. Ancak almayanlar için de henüz geç değil. Şampiyonanın gerçekleşeceği kentlere bilet bulmak hala mümkün ve fiyatlar 29 ilâ 900 euro arasında değişiyor.

Kalacak yere gelince, oteller neredeyse tümüyle dolu. Misal, Booking.com sitesine bakarsanız, Rusya-İngiltere maçının yapılacağı Marsilya’da odaların yüzde 93’ünün rezerve edildiğini görürsünüz. Airbnb sitesinde de durum aynı, dairelerin yüzde 96’sı artık kiralandı. Elinizi çabuk tutmak, maçları izlemek için tek çareniz…