EURO 2016 hakkında bilinmesi gereken 20 şey

Euro 2016, önümüzdeki cumadan itibaren Fransa'da başlıyor. Futbol şenliğinde Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor. Türkiye'nin grubunda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan bulunuyor. Hürriyet yazarı Uğur Vardan, 24 takımın katılacağı ve 10 şehirde 51 maçın oynanacağı turnuva hakkında bilinmesi gereken 20 şeyi yazdı:

Uğur Vardan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

1- ‘Bizimkiler’ orada

Hoş, turnuvada Türkiye olmasaydı da futbolseverler olarak bizlerin gözü ve kulağı Fransa’da olacaktı ama madem temsilcimiz bulunuyor ve en az üç maçı garanti, Euro 2016’yı ayrı bir ruh durumuyla izleyeceğiz. D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin serüveni 12 Haziran’daki Hırvatistan maçıyla başlıyor, sonrasında Ay-Yıldızlılar İspanya ve Çek Cumhuriyeti’yle oynayacak.

2- Güvenlik had safhada

Fransa’nın ve dahi bütün dünyanın son dönemde karşı karşıya olduğu terör meselesi, Euro 2016’yı güvenlik açısından özel statüye soktu. Organizasyonun güvenliği için 34 milyon euro’luk bir bütçe ayrıldı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, geçen hafta spor gazetesi L’Equipe’e yaptığı açıklamada, hedeflerinin Euro 2016’nın bir festival havasında gerçekleşmesi olduğunu belirterek olası bir terör saldırısını engellemek için her türlü önlemi almaya çalıştıklarını ifade etti. Cazeneuve, “Turnuva boyunca 60 binden fazla polis

ve jandarma görev yapacak” dedi.

3- Süper Lig’den 18 isim

Turnuvada geçen sezon Süper Lig’de forma giymiş 18 futbolcu izleyeceğiz. Bu liste şu isimlerden oluşuyor: Arnavutluk: Sokol Cikalleshi (Medipol Başakşehir), Romanya: Gabriel Torje (Osmanlıspor), Bogdan Stancu (Gençlerbirliği), İsviçre: Eren Derdiyok (Kasımpaşa), Slovakya: Miroslav Stoch (Bursaspor), Almanya: Mario Gomez (Beşiktaş), Lukas Podolski (Galatasaray), Ukrayna: Denys Boyko (Beşiktaş), Çek Cumhuriyeti: Tomas Sivok (Bursaspor), David Pavelka (Kasımpaşa), Tomas Necid (Bursaspor), Belçika: Jason Denayer (Galatasaray), İsveç: Anreas Isaksson (Kasımpaşa), Erkan Zengin (Trabzonspor), Macaristan: Balazs Dzsudzsak (Bursaspor), Portekiz: Bruno Alves (Fenerbahçe), Luis Nani (Fenerbahçe), Ricardo Quaresma (Beşiktaş).

4- İlk kez 24 takımla...

Avrupa Şampiyonası organizasyonları uzak geçmişte dört takımla oynanırdı. Sonrasında giderek takım sayısı çoğaltıldı. 8’di, 16’ydı derken bu yıl ilk kez 24 takım katılıyor. Yani Avrupa’nın neredeyse yarısı Fransa’da olacak. Bu durum tabii ki beraberinde “Turnuvaların kalitesi düştü’ eleştirilerini de getiriyor. Neyse, bekleyelim görelim ve de ekleyelim: “İyi olan kazansın...”

5- ‘Super Victor’

Turnuvanın maskotunun ismi ‘Super Victor’. Bu isim UEFA’nın resmi internet sitesinde yapılan bir anket sonucu belirlendi. Diğer alternatif isimler Driblou ve Goalix’ti. ‘Super Victor’, katılımcıların yüzde 48’i tarafından beğenildi. Ankette Driblou’ya yüzde 25, Goalix’e de yüzde 27 oy çıktı.

6- Tanıdık yüzler...

İspanya’yı çalıştıran Vicente del Bosque, Almanya’yı çalıştıran Joachim Löw ve İsviçre’nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, bir zamanlar Süper Lig’de de görev yapmıştı.

7- Terim üçleyecek

Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na bu yıl tarihinde dördüncü kez katılıyor. İlk kez Euro 96’da boy gösteren Milliler, daha sonra Euro 2000 ve Euro 2008’de de şenlikteki yerini almıştı. Fatih Terim, bu yılla birlikte dört serüvenden üçünde takımın başındaydı, Euro 2000’de ise teknik direktör Mustafa Denizli’ydi.

8- En iyi dört ‘üçüncü’

Turnuvada grup maçları sonucu ilk iki sırayı alan takımlar bir sonraki tur biletini cebine koyacak. Bu, altı gruptan 12 takım demektir. En iyi dört üçüncü de yollarına devam edecek ve sayı 16’ya tamamlanacak. Sonrasında da çeyrek ve yarıfinalleri, ardından da finali izleyeceğiz.

9- Kardeş kardeşe oynayacaklar

Turnuvadaki ilginç olaylardan biri 11 Haziran’da oynanacak Arnavutluk-İsviçre maçında yaşanacak ve iki kardeş karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçta 25 yaşındaki Taulant Xhaka Arnavutluk formasıyla sahaya çıkarken 23 yaşındaki kardeşi Granit Xhaka’yı İsviçre formasıyla izleyeceğiz. Meselenin aslı şu; ikisi de Basel doğumlu Xhaka kardeşlerden Taulant, milli takım hakkını kökenlerinden yana kullandı, Granit ise İsviçre’yi seçti.

10- Favoriler

Malum Almanya her daim turnuva takımıdır. Dolayısıyla öncelikli favori onlar. Dünya Kupası 2014’te hüsran yaşayan İspanya, tekrar ayağa kalkmak istiyor, Del Bosque’nin öğrencileri de favori. Keza ev sahibi Fransa da en güçlü takımlardan biri olarak göze çarpıyor. Son dönemlerin en önemli jenerasyonunu yakalayan Belçika ‘Sürpriz favori’. İtalya da yabana atılmamalı.

11- Yeni Kurallar

Turnuvada ‘Futbol Oyun Kuralları’ndaki yeni değişiklikler uygulanacak. Bu değişikliklerden en önemlisi ‘üçlü cezalandırma’ maddesi. Yeni düzenlemeye göre, bariz gol şansını engelleyen futbolcuya gösterilecek kırmızı kartlarda, oyuncunun yaptığı faulün kasıtlı olup olmadığı konusuna bakılacak ve son adam pozisyonundaki rakibini engelleyen oyuncu direkt olarak kırmızı kart görmeyecek. Faul yapan oyuncuya, rakibin bariz gol şansını engellediyse ve hareketinde kasıt yoksa, sadece sarı kart gösterilecek. Oyuncuya yapılan faulün kasıtlı olup olmadığının kararı ise maçın hakemleri tarafından verilecek.

Rakip takımın golünü ya da bariz gol şansını kasıtlı olarak elle kesen futbolcu ise bu hareketi sahanın neresinde yaparsa yapsın kırmızı kart görecek.

Sarı veya kırmızı kartlık hareketlerde sakatlanan oyuncular, bundan böyle kenara gelme zorunluluğu olmaksızın saha içinde tedavi görebilecekler.

Hakemler maç başlamadan önce herhangi bir oyuncuya kırmızı kart gösterme hakkına sahip olacak.

Kaleye doğru giden topa futbolcular dışında bir şahıs ya da bir cisim dokunsa bile, hakem pozisyonda gol kararı verebilecek.

12- ‘Four-trick’ yapacaklar!

Cristiano Ronaldo ve Zlatan İbrahimovic, bu turnuvada bir gol dahi atsa tarihe geçecek. Her iki isim de son üç turnuvada gol atmıştı. Euro 2016’da da rakip ağlarını havalandırmaları durumunda üst üste dört turnuvada gol atan oyuncu unvanı onların olacak.

13- Bu maçlara dikkat!

Turnuvadaki bazı maçlar özel anlamlar barındırıyor. Bunlardan biri Arnavutluk-İsviçre mücadelesi. Bu maçın önemi şu: Sadece Xhaka Kardeşler’i karşı karşıya getirmeyecek; Behrami, Kasami, Shaqiri, Dzemaili gibi Arnavut asıllı yıldızlar İsviçre formasıyla köklerine karşı mücadele edecek. Keza 16 Haziran’daki Polonya-Almanya maçında da Podolski, köklerine karşı oynayacak. Kuşkusuz bu durum ‘Poldi’ için yeni bir şey değil, zaten iki takım aynı grupta mücadele edip Fransa biletini aldı. 12 Haziran’daki Türkiye-Hırvatistan maçı da bir anlamda Euro 2008’deki mücadelenin rövanşı olacak. Ayrıca Arda Turan da, Barcelona’dan takım arkadaşı Ivan Rakitic’e karşı oynayacak.

14- unutulmaz 5 hikaye

Biraz da tarih... Şampiyonların bizce en unutulmaz beş olayı şöyle:

Euro 88 finalinde, Hollanda-Sovyetler Birliği arasında oynanan maçta Van Basten’in, Dassaev’e attığı ve bütün zamanların en güzeli kabul edilen muhteşem golü…

Euro 76’nın finalinde, uzatmalar dahil 2-2 biten Batı Almanya-Çekoslovakya maçında Antonin Panenka’nın attığı ve tarihe kendi adıyla geçen efsane penaltı vuruşu.

Balkanlar’daki savaş nedeniyle Yugoslavya Euro 92’den çıkartılmış ve yerine grup ikincisi Danimarka davet edilmişti. Çoğu tatile çıkmış oyuncular tekrar göreve çağrılırken İskandinav ekibi, turnuva tarihinin en ilginç başarılarından birine imza atarak şampiyonluğa ulaştı. Bundan böyle de Kırmızı-Beyazlılar ‘Plajdan gelip şampiyon oldular’ cümlesiyle anılır oldu.

Portekiz’de düzenlenen Euro 2004’ü ise defansif futboluyla öne çıkan Reggahel’in çalıştırdığı Yunanistan kazandı. ‘Komşu’, oynadığı oyun itibariyle turnuva tarihinin en çok dudak bükülen şampiyonu olarak tarihe geçti.

Ve Euro 96. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülkenin ilk kez Avrupa vitrininde yer alması, bu turnuvada gerçekleşti. Fatih Terim’in oyuncuları, finallere gitmeyi başardı. Her ne kadar İngiltere’deki turnuvadan ‘Üç mağlubiyet ve sıfır gol’le dönseler de ilk adımı atmış oldular...

15- Onlar yok...

Kimi yıldızlar teknik kadrolarının gözüne giremedi ve turnuvaya dahil edilmedi. Almanya’dan Marco Reus, Karim Bellarabi, İspanya’dan Fernando Torres, Diego Costa, Xavi Martinez ve Isco, Fransa’dan Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, İtalya’dan Mario Balotelli bu isimlerden bazıları. Türkiye kanadında da Gökhan Töre, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç, Fransa kadrosuna dahil edilmedi.

16- Son kez izleyeceğiz...

Euro 2016, Zlatan İbrahimovic gibi çok çok önemli bir yıldızı son kez izleme fırsatı yaratıyor. Paris Saint Germain’le yollarını ayıran 35 yaşındaki İsveçli efsanenin bundan böyle futbol yaşantısını İngiltere ya da Amerika’da sürdürmesi bekleniyor. Fransa’da ise onu milli takım formasıyla son kez izleyeceğiz.

17- Parlayabilirler

Turnuvada parlaması muhtemel isimler şöyle: Paul Pogba, Anthony Martial, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Federico Bernardeschi, Granit Xhaka, Arkadiusz Milik, Hakan Çalhanoğlu, (eğer yeterince süre alırsa) Emre Mor, Viktor Mocalenko, Romelo Lukaku, Kevin De Bruyne, Harry Kane...

18- Cüneyt Çakır ve saz arkadaşları...

Turnuvada Milli Takım’ın dışında bir başka temsilcimiz de Cüneyt Çakır olacak. Tecrübeli hakemimiz, Euro 2016’da yardımcıları Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek’le birlikte görev yapacak.

19-İlk kez katılanlar...

24 takımın kerameti demek de mümkün ama tarih onları ‘Euro 2016’ üzerinden ilk kez katılanlar safına yazdı bile. Bu takımlar Galler, Arnavutluk, İzlanda ve Kuzey İrlanda. Bu arada Kuzey İrlanda gerçekten de müthiş bir işi başardı, gruplara beşinci torbadan katılıp lider bitirdi (ki bu tarihte ilk kez oluyordu) ve Fransa biletini cebine koydu.

20 - ‘Güzel Oyun’

Eskiden turnuvalar halihazırda kullanı-lan toplarla oynanırdı. Ama ‘Modern zaman-lar’da iş değişti, her şampiyona için ayrı bir top üretiliyor. Euro 2016’nın ‘resmi’ topu da ‘Beau jeu’, yani ‘Güzel Oyun’. Topun tasarımında Fransız bayrağındaki üç renk; mavi, kırmızı ve beyaz ön planda tutulmuş. Turnuvaların resmi maç topu tedarikçisi olan Adidas, 1980’de Tango Rosario, 1984’te Tango Mundial, 1988’de Tango Europa, 1992’de Trvsco Unico, 1996’da Questra Europa, 2000’de Terrestra, 2004’te Roteiro, 2008’de Europass, 2012’de Tango 12 gibi tasarımlarla huzurlarımızdaydı. ‘Beau jeu’nun özellikle yüzey yapısında ve tapa kısmında geliştirmeler mevcutmuş. Havadaki görünürlüğü ve kavrama açısından da son derece tatmin ediciymiş.