T24 LogoT24 Logo
Dünya

EURO 2016 grevlerin gölgesinde başlıyor

Fransa'da 2016 Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına iki gün kala, çalışanların haklarını tırpanlayan çalışma yasasına karşı pek çok iş kolunda grevler sürüyor

08 Haziran 2016 23:29

Fransa'nın ev sahipliğini yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016), 10 Haziran akşamı Fransa-Romanya başlıyor. Hükümetin çıkarttığı çalışma yasasına karşı grevler ve gösteriler sürerken, şampiyona süresince özellikle ulaşım alanında büyük aksaklıklar yaşanması bekleniyor. 

Ulusal Demir Yolu İdaresi, grevin mali faturasının şimdiden 300 milyon Euro'yu bulduğu söyledi. İşçiler, son olarak, ülkenin dört bir yanında sergilenen Avrupa Futbol Şampiyonası Kupası'nı başkente getiren treni engelleme girişiminde bulundu.

Başkentteki kuzey garında, kupayı getiren treni engellemeye çalışan işçiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Başkente getirilen kupa, polis koruması altında daha sonra yetkililere teslim edildi.

 

Pilotların grevi 11 Haziran'da başlıyor

 

Air France pilotları 11-14 Haziran'da greve gidecek

Fransa'da, ulusal havayolu şirketi Air France pilotları ise 11-14 Haziran'da greve gidecek. Ulaştırma Bakanı Alain Vidalies, BFM'ye yaptığı açıklamada, EURO 2016 öncesi demiryolu işçilerinin başlattığı ve gelecek hafta pilotların başlatacağı grevleri ''sorumsuzluk'' olarak niteledi.

ETİKETLER

euro 2016fransagrevçalışma yasası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24