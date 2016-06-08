EURO 2016 grevlerin gölgesinde başlıyor

Fransa'nın ev sahipliğini yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016), 10 Haziran akşamı Fransa-Romanya başlıyor. Hükümetin çıkarttığı çalışma yasasına karşı grevler ve gösteriler sürerken, şampiyona süresince özellikle ulaşım alanında büyük aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

Ulusal Demir Yolu İdaresi, grevin mali faturasının şimdiden 300 milyon Euro'yu bulduğu söyledi. İşçiler, son olarak, ülkenin dört bir yanında sergilenen Avrupa Futbol Şampiyonası Kupası'nı başkente getiren treni engelleme girişiminde bulundu.

Başkentteki kuzey garında, kupayı getiren treni engellemeye çalışan işçiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Başkente getirilen kupa, polis koruması altında daha sonra yetkililere teslim edildi.

Pilotların grevi 11 Haziran'da başlıyor

Air France pilotları 11-14 Haziran'da greve gidecek

Fransa'da, ulusal havayolu şirketi Air France pilotları ise 11-14 Haziran'da greve gidecek. Ulaştırma Bakanı Alain Vidalies, BFM'ye yaptığı açıklamada, EURO 2016 öncesi demiryolu işçilerinin başlattığı ve gelecek hafta pilotların başlatacağı grevleri ''sorumsuzluk'' olarak niteledi.