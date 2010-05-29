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Dünya

'EURO 2016 Fransa'nın siyasi bir zaferi'

Le Figaro gazetesinde yayınlanan başmakalede, evsahipliğinin Fransa'ya verilmesi ''siyasi bir zafer''olarak yorumlandı.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Fransız basını, UEFA Yönetim Kurulunun, Cenevre'deki oylamada 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini kendilerine vermesini bugün birinci sayfadan manşetten okuyucularına duyurdu.


Le Figaro gazetesinde yayınlanan başmakalede, evsahipliğinin Fransa'ya verilmesi ''siyasi bir zafer''olarak yorumlandı. Başyazıda, ''Eğer Türkiye kazansaydı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için yenilgi olarak değerlendirilecekti'' ifadesi kullanıldı.


Sarkozy'nin uzun süredir Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığı ifade edilen başmakalede, ''Eğer Türkiye kazansaydı bu Fransa için tokat gibi olurdu'' denildi. Başmakale, UEFA kararı için ''çok siyasi'' değerlendirmesinde bulundu.


Bu arada UEFA Başkanı Michel Platini, Le Figaro'ye verdiği demeçte, ''Sarkozy'nin Cenevre'ye gelmesinin dengeyi değiştirdiği'' yorumunda bulundu. Le Parisien gazetesi, eski milli futbolcu Zidane, Sarkozy ve Fransa'nın sunumunu yapan 10 yaşındaki Nathan isimli çocuğu zaferin mimarları arasında gösterdi.


Gazete, özellikle Sarkozy'nin Cenevre'ye gelmesinin, oy verenlerin gözünde önemli etki yaptığı yorumunu yaptı. Le Parisien, Fransa'nın sağlam dosyasının yanında, lobi gücüyle evsahipliğini almaya hak kazandığı değerlendirmesinde bulundu.


Liberation gazetesiyse, evsahipliğini Fransa'ya getireceği ekonomik yararları ön plana çıkardı.


Journal du Dimanche gazetesi, olimpiyatları düzenleme hakkını İngiltere'ye kaptıran Fransa'nın bu sonuçla moral bulduğu yorumunu yaptı.

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