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Dünya

Euro 2012'ye 'Timoşenko' gölgesi

Ukrayna'da 7 yıl hapis cezası alan eski başbakan Yulya Timoşenko'nun cezaevinde üç gardiyan tarafından dövülmesine tepkiler sürüyor

25 Nisan 2012 20:00

Ukrayna'da 7 yıl hapis cezası alan eski başbakan Yulya Timoşenko'nun cezaevinde üç gardiyan tarafından dövülmesine tepkiler sürüyor. Avrupalı milletvekilleri, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Ukrayna'da yapılması konusunun bir daha gözden geçirilmesini talep etti.

 
Ukrayna eski başbakanı Yulya Timoşenko'nun geçtiğimiz cuma günü cezaevinde üç gardiyan tarafından dövüldüğü iddiaları üzerine açıklama yapan Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Eğer bu haberler doğruysa Timoşenko'ya yapılan muamele kabul edilemez ve onursuzca" dedi.
 
 
Avrupa Parlamentosu Yeşiller Partisi milletvekili Rebecca Hams da, uluslararası spor camiasını göreve çağırarak, Avrupa Futbol Şampiyonası başlamadan Urkayna'nın Timoşenko'ya uyguladığı baskıyı gündeme taşımalarını istedi. Hams, "Yulya Timoşenko açlık grevinde can çekişirken, Ukrayna'da futbol oynanmaz. Spor camiası, hukukun uygulanması için Ukrayna'ya baskı yapmalı. Timoşenko'nun güvendiği doktorlar tarafından muayene edilmesine olanak sağlanmalı" şeklinde konuştu.
 
 

Platini'ye çağrı

 
 
Alman hükümetinin insan haklarından sorumlu temsilcisi Markus Löning de, UEFA Başkanı Michel Platini'ye çağrıda bulunarak, Timoşenko'ya karşı işlenen hukuksuzluğun sona ermesi için açıklama yapmasını istedi.
 
 
 
 

Açlık grevi yapıyor

 
 
Ukrayna'da cezaevinde bulunan Timoşenko dün açlık grevine başlamıştı. Timoşenko'nun avukatı Sergey Vlassenko, müvekkilinin ülkedeki "siyasi baskıları" protesto etmek amacıyla geçtiğimiz cuma günü açlık grevine başladığını belirtti.
 
Vlassenko, "Bu sınırsız bir açlık grevi, Timoşenko'nun ülkedeki siyasi baskılara son verilmesini istiyor" dedi.
 
Timoşenko, 2009'da Rusya ile yaptığı enerji anlaşmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
 

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