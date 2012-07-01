Euro 2012'ye katılamayan Türkiye'nin zararı 200 milyon Euro!

Euro 2012 gibi ekonomik açıdan dünyanın en değerli spor organizasyonlarında yer almamız gerektiğini belirten Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Avrupa Şampiyonası Türkiye’ye 200 milyon Euro’luk tanıtım imkanı sağlıyor. Türkiye maddi ve manevi olarak çok şey kaybetti. Hedefimiz artık turnuva takımı olup futbol endüstrisindeki payı arttırmak” dedi. Avcı, “Hem maddi hem de manevi çok büyük kayıplarımız var. Bugün Türkiye Euro 2012’de mücadele ediyor olsaydı 200 milyon Euro’luk tanıtım fırsatı yakalayacak, UEFA’dan da 20 milyon Euro’ya yakın gelir sağlayacaktı” dedi.

Avcı, “Dünya futbol endüstrisi hızlı gelişiyor. Yeni projeler hazırlıyoruz. Bunların devreye girmesiyle turnuva takımı olup bu organizasyonlarda sürekli olarak yer alacağımıza inanıyorum. Kulüpler profesyonel şekilde yönetilirse dünya yıldızlarımızın sayısı artar. Futbol Türkiye’de çok seviliyor. Bu yüzden de futbol endüstrisindeki payımızın önümüzdeki yıllarda artacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Ülke ekonomisine katkı



Abdullah Avcı, Türk futbolundaki son gelişmeleri, yeni projelerini, Euro 2012 ve 2014 Dünya Kupası ile futbol endüstrisindeki yeni hedefleri anlattı. Ceyhun Kuburlu'nun Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre; Euro 2012’deki bir maçı 150 milyon kişinin izlediğini belirten Avcı, şu bilgileri verdi:

“UEFA bir önceki turnuvadan 1.3 milyar Euro gelir sağladı. Bu gelirin 200 milyon Euro’ya yakın bölümünü takımlara başarı primi olarak dağıttı. Türkiye 2008’deki turnuvada 17 milyon Euro kazandı. Ancak Milli Takım sponsor ve lisanslı ürün satışlarıyla payını artırdı. Ancak bu tarihten sonra düzenlenen 2010 Dünya Kupası ve Euro 2012’de yerimizi alamadık. Bu turnuvalar artık ülke ekonomilerine ciddi katkılar sağlıyor. Bizim her turnuvada yerimizi almamız gerekiyor.”



En az 30 milyon lira



515 milyon Euro gelire sahip Süper Lig’deki son gelişmeleri de değerlendiren Abdullah Avcı, şöyle konuştu: “Kulüplerin kurumsal yapıyla hareket etmesi gerekiyor. Bugün Süper Lig’de mücadele eden bir takım en az 30 milyon lira gelir sağlıyor. Bu parayı yönetecek profesyonel yöneticiler gerekiyor. Kulüplerin tesisleşmesini tamamlaması, alt yapıya önem vermesi ve sponsorlarla bir bağ kurması lazım. Ancak bugün Türkiye’de kulüp yöneticiliği hâlâ istenilen seviyede değil. Avrupa’daki yönetim şekliyle aramızda çok fark bulunuyor.”



Gençlik geliştirme merkezi



Türkiye’nin dünya yıldızları yetiştirecek potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Avcı, önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmaları şöyle sıraladı: “Gençlik geliştirme merkezlerini önce Süper Lig ve Bank Asya olmak üzere 36 kulüpten başlatmak istiyoruz. Bunun çalışmalarını yaptık. Spor okulları dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteriyor. Fransa, Arjantin ve Brezilya bu konuda önemli yatırımlar yaptı.”



Sponsor desteği önemli



Milli Takım’ın turnuvalardan uzak kalmasının sponsorları da tedirgin ettiğine dikkat çeken Abdullah Avcı, şunları söyledi: “Sponsorlar bu işin en önemli yerinde duruyor. Markalar için bu turnuvalar çok önemli. Milli Takım bundan sonra her turnuvada yerini alacaktır. Biraz sabretmeleri gerekiyor. Bize verdikleri desteğe devam etmeliler. Ben kendi adıma her türlü faaliyet ve organizasyonda destek olacağıma söz veriyorum.”



Maaşım 150 bin lira spor yöneticim var



Milli Takım teknik direktörlerinin aldığı ücretlerle ilgili yanlış değerlendirmeler yapıldığını vurgulayan Abdullah Avcı, şunları söyledi: “Ben bu konuma gelirken para konuşmadım. Maaşım 150 bin lira ve kimseden sakladığımız bir şey yok. Profesyonel bir isimle çalışıyorum. Spor yöneticim var. Projeler hazırlarken bana destek oluyor. Çünkü o, bu işin uzmanı. Yurtdışında bu alanda eğitim almış. Her alanda böyle olmalı.”



Kadıköy çok farklı



Eylül ayında başlayacak olan 2014 Dünya Kupası eleme maçlarıyla ilgili olarak da konuşan Abdullah Avcı, “Stat konusu her zaman gündeme geliyor. İlk maçımızı Hollanda’da oynayacağız. Sonraki maçımız Türkiye’de. Biz bu maçı Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynamak için yönetime talebimizi ilettik. Bu stadın ambiyansı çok daha farklı. Her maçı bu sahada oynamayabiliriz.”



Futbolcuların yüzde 70’i gelirini doğru yönetiyor



Futbolcuların gelirlerinin doğru yönetilmesi için uzman kişilerden destek almaları gerektiğini söyleyen Abdullah Avcı, genç oyunculara şu tavsiyede bulundu: “Burada gelir-gider dengesini sağlayabilmek çok önemli. Futbolcuların yüzde 70’i gelirini doğru yönetiyor. Ancak bilimsel anlamda destek almaları şart.”



6 milyon Euro’luk proje



Türk futbolunun temel sorunlarından birinin de tesisleşme olduğunu dile getiren Avcı, “Riva’da tesisimiz var. Bugün takımlarımız Avrupa’ya kamplara gidiyor. Riva, kulüplerin gittiği yerlerden daha sağlıklı bir yer. Ama şu an itibarıyla tesis anlamında kullanılabilir durumda değil. Orayla ilgili eğitim dairesiyle beraber, mimar gibi, proje çizdirdik. Yaptığımız proje gerçekten çok geniş kapsamlı. Bu projenin içinde özellikle genç milli takımların kamp yapabileceği alanlar koydurduk. Bu projenin değeri 6 milyon Euro” diye konuştu.