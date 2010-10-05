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Spor

EURO 2012'NİN FİNAL MAÇI KİEV'DE MİNSK (A.A)

05 Ekim 2010 15:32

-EURO 2012'NİN FİNAL MAÇI KİEV'DE MİNSK (A.A) - 05.10.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ortak ev sahipliği yapacak Polonya ve Ukrayna'da maçların oynanacağı 8 stadı onayladı. Final maçı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanacak. UEFA Proje Direktörü Martin Kallen, Ukrayna'nın Minsk kentinde yaptığı açıklamada, geçen mayıs ayında Polonya'yı ziyaret ettiğini ve Ukrayna'nın statlarının zamanında hazır olmaması halinde Polonya'nın turnuvaya tek başına ev sahipliği yapmasının düşünüldüğünü hatırlattı.  Kallen, son incelemede ''Ukrayna'nın bu işi yapabileceğini karar verdiklerini'' belirterek, maçların Polonya ve Ukrayna'daki 4'er statta oynanmasına karar verildiğini söyledi. -MAÇ TAKVİMİ- UEFA, Euro 2012'nin maç takvimini de belirledi. Buna göre final maçı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanacak. UEFA'nın açıklamasına göre Polonya'nın Wroclaw ve Poznan kentlerinde 3'er grup maçı, Gdansk'da 3 grup maçı ve bir çeyrek final maçı, başkent Varşova'da ise 3 grup maçı, bir çeyrek final, bir yarı final oynanacak. Ukrayna'da Karkiv ve Lviv kentlerinde 3'er grup maçı, Donetsk'de 3 grup maçı, bir çeyrek final ve bir yarı final maçı yapılacak. Finale ev sahipliği yapacak başkent Kiev'de ise final dışında 3 grup maçı ve 1 çeyrek final maçı oynanacak. Şampiyonada grup maçları TSİ 19.00 ve 21.45'te oynanacak. Çeyrek finalden itibaren maçların tamamı TSİ 21.45'te oynanacak. Elemelerin bitmesinden ve şampiyonaya katılacak takımların belirlenmesinden sonra, Euro 2012 gruplarının kura çekimi 2 Aralık 2011'de yapılacak.

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