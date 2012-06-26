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Spor

Cüneyt Çakır Euro 2012 yarı finalinde!

UEFA, Cüneyt Çakır’a önemli bir görev daha verdi. 27 Haziran tarihindeki yarı finalde Portekiz-İspanya maçını da yönetecek

26 Haziran 2012 08:02

UEFA, EURO 2012’deki gururumuz Cüneyt Çakır’a önemli bir görev daha verdi. Portekiz-İspanya arasındaki yarı final maçını yönetecek tecrübeli hakemimiz bir ilke de imza atmış olacak.

EURO 2012’de son derece başarılı maçlar yöneten hakemimiz Cüneyt Çakır’ın 27 Haziran tarihindeki yarı finalde Portekiz-İspanya maçında düdük çalacağı açıklandı. Milliyet'in haberine göre, EURO 96’dan beri büyük bir turnuvada düdük çalan ilk Türk hakemi olan Çakır aynı zamanda bir Avrupa Şampiyonası’nda yarı final yönetecek ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek. EURO 2012’ye D Grubu’nda oynanan Ukrayna-İsveç maçıyla başlayan başarılı hakemimiz daha sonra C Grubu’nda İtalya-İrlanda karşılaşmasında düdük çalmış ve her iki maçta da gösterdiği başarılı yönetimle övgü almıştı.


Son olarak İtalya-İngiltere karşılaşmasında dördüncü hakem olarak görev alan Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını yine Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek ve Bülent Yıldırım yapacak.


Çakır bu maçla kariyerinde 5. kez yarı final yönetmiş olacak. 2006 yılında FIFA kokartı takan Cüneyt Çakır şu ana kadar 63 uluslararası müsabakada görev aldı. Çakır’ın ilk yarı finali 2009 yılında İsveç’te düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere-İsveç maçı olmuştu.

 

En son Devler Ligi

 

Bu maçtan 10 ay sonra ise Cüneyt Çakır Avrupa Ligi Yarı Finali’nde Fulham-Hamburg maçını yönetmişti. 2011’de Kolombiya’da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası Yarı Final’inde Portekiz-Fransa maçını yöneten Çakır, geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde Barcelona-Chelsea maçında düdük çaldı.


 

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