EURO 2012'de son yarı finalist İtalya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda normal süresi 0-0 biten maçta İtalya, İngiltere'ye 4-2 üstünlük sağlayarak yarı finalist oldu. İtalya yarı finalde Almanya ile kaşılaşacak. İtalya - İngiltere maçında 4. hakemliği Cüneyt Çakır yaptı.

İtalya Milli Takımı, normal süresi ve uzatma devreleri golsüz tamamlananan mücadelede, İngiltere engelini penaltılarla geçti: 4-2.

İtalya'da Balotelli, Pirlo, Nocerino ve Diamanti, penaltıları gole çevirirken, Montolivo ise beyaz noktadan golü atamadı. İngiltere'de Gerrard ve Rooney'in aksine Young dışarı vurdu, Ashley Cole'un penaltısında ise Buffon kalesinde devleşti.

Özellikle uzatmada rakibine büyük üstünlük kuran İtalya'nın iki topu direkten dönerken, Nocerine'nun 155'inci dakikada attığı gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Yarı finalde rakip Almanya

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda penaltılara gidilen ilk karşlılaşmayı kazanan İngilizler, yarı finalde Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak.

Cüneyt Çakır da sahne aldı

Kiev'de Portekizli hakem Pedro Proença'nın yönettiği kritik randevuda, Cüneyt Çakır 4'üncü hakem olarak görev yaptı.