Euro 2012 kuraları çekildi

T24 - Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2012) elemelerinde, (A) Grubu'nda Almanya, Avusturya, Belçika, Kazakistan ve Azerbaycan ile eşleşti.





Polonya ve Ukrayna'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2012) grup eleme maçlarının kuraları, Polonya'nın başkenti Varşova'da çekildi.Kültür ve Bilim Sarayı'ndaki kura çekimine, Türkiye 2. torbadan katıldı.



(A) Grubu'na düşen Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Kazakistan ve Azerbaycan takımlarıyla eşleşti.



(A), (B), (C), (D), (E) ve (F) grupları 6'şar, (G), (H) ve (I) grupları ise 5'er takımdan oluştu.



Eleme maçları, Eylül 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında uluslararası maç takvimine denk gelen cuma-cumartesi ya da salı günleri yapılacak.



Bu maçlar sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar ile en iyi puana sahip ikinci takım, ev sahibi ülkeler Polonya ve Ukrayna ile birlikte finallere direkt katılmaya hak kazanacak.



Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım arasında 11-12 ve 15 Kasım 2011 tarihlerinde çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak maçlar sonunda finallere yükselecek son 4 takım belirlenecek.



Gruplar ve eşleşmeler şöyle oluştu:



(A) Grubu: Almanya, TÜRKİYE, Avusturya, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan

(B) Grubu: Rusya, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Makedonya, Ermenistan, Andorra

(C) Grubu: İtalya, Sırbistan, Kuzey İrlanda, Slovenya, Estonya, Faroe Adaları

(D) Grubu: Fransa, Romanya, Bosna Hersek, Belarus, Arnavutluk, Lüksemburg

(E) Grubu: Hollanda, İsveç, Finlandiya, Macaristan, Moldova, San Marino

(F) Grubu: Hırvatistan, Yunanistan, İsrail, Letonya, Gürcistan, Malta

(G) Grubu: İngiltere, İsviçre, Bulgaristan, Galler, Karadağ

(H) Grubu: Portekiz, Danimarka, Norveç, Kıbrıs Rum kesimi, İzlanda

(I) Grubu: İspanya, Çek Cumhuriyeti, İskoçya, Litvanya, Liechtenstein







