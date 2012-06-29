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Spor

Euro 2012 finalini iki Türk hakem yönetecek

Çakır’ın final maçının 4. hakemi olacağı iddiaları kuvvetlenirken Bahattin Duran’ın da yedek yardımcı hakem olması bekleniyor

29 Haziran 2012 14:06

Euro 2012’de Cüneyt Çakır ve ekibi Portekiz-İspanya maçından da alınlarının akıyla çıkarken şampiyonanın hakem direktörü Pierluigi Collina tarafından finalin oynanacağı Kiev’e çağrıldı. Turnuvada ülkemizi temsil eden 5 hakemimiz arasından Cüneyt Çakır ve Bahattin Duran’ı arayarak Türkiye’ye dönmemelerini isteyen Collina, Kiev’e geçmeleri talimatında bulundu.

Bu gelişmenin ardından Çakır’ın final maçının 4. hakemi olacağı iddiaları kuvvetlenirken Bahattin Duran’ın da yedek yardımcı hakem olması bekleniyor. Çeyrek finaldeki İngiltere-İtalya mücadelesinin 4. hakemliğini de yapan Çakır’ın dün oynanan yarı final maçı için UEFA’dan aldığı not ise 8.5.


Ronaldo tebrik etti


Zorlu karşılaşmanın penaltı atışlarına kalmasının ardından hemen Cristiano Ronaldo’nun da gelip tebrik ettiği Cüneyt Çakır, maçın ardından ise her iki takımın teknik adamları tarafından bizzat kutlanmıştı.


‘En üst seviyedeler’


MHK Başkanı Zekeriya Alp, İspanya-Portekiz maçını yöneten hakemlerimiz için şunları söyledi: “Cüneyt Çakır’ın 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda maç yöneten ilk Türk hakemi olmasının yaşattığı gurur, kendisine yardımcılık yapan diğer 4 Türk hakemimizin mükemmel uyumu ile taçlandı. Hakemlik standardını en üst seviyeye çıkardılar. 5 hakemimiz, 3 maçta da başarılı bir yönetim gösterdiler. Uluslararası eğitimcilerimiz de aynı görüşte.

ÇAKIR’IN performansını değerlendiren MHK eski başkanı Bülent Yavuz, ise övgü yağdıran bir diğer isim oldu. “Alkışlanan ve ışıl ışıl parlayan bir hakem vardı sahada” diyen Yavuz, “Muhteşem performansı bütün izleyicilere parmak ısırttı. Gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

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