Euro 2012 evsahibi Ukrayna İsveç'e sürpriz yaptı

EURO 2012'de Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada ev sahibi Ukrayna, Shevchenko'nun yıldızlaştığı ve 2 gol attığı karşılaşmada güçlü rakibi İsveç'i 2-1 mağlup ederek şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.

EURO 2012'de Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada ev sahibi Ukrayna ile İsveç kozlarını paylaştı.

EURO 2012'de Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada ev sahibi Ukrayna, Shevchenko'nun yıldızlaştığı ve 2 gol attığı karşılaşmada güçlü rakibi İsveç'i 2-1 mağlup ederek şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken hem Ukrayna hem de İsveç karşılık ataklarla geçilen 20 dakikada aradığı pozisyonları ve golü bulamadı.

23. dakikada Ukrayna çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Takım arkadaşı ile verkaça giren Shevchenko, ceza sahası sağ çaprazından altı pasa doğru girdi. Ancak kalecinin sağ alt köşesine vurduğu etkisiz vuruş, kale dibinin yanında auta çıktı.

İlk 20 dakikadan sonra her iki takımda oyundaki tempoyu arttırırken bu kez İsveç net bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza sahasının sağ tarafında topla bir anda buluşan Rosenberg'in çektiği şut oldukça etkisizdi. İsveç adına önemli bir fırsattı.

İki takımda üst üste net pozisyonlardan yararlanamadı. Ukrayna çok net bir fırsatı daha tepti. Shevchenko'nun soldan kestiği topta oluşan karambolde arka direkte topla buluşan Yarmolenko'nun vuruşunu Isaksson kurtardı ve top kornere gitti. Kornerden ise bir sonuç çıkmadı.

Ibrahimovic ile etkili gelen İsveç direği geçemedi. Sağ kanattan Ukrayna ceza sahası içine yapılan ortada Ibrahimovic arka direkte kafayı vurdu. Top Pyatov'un bakışları arasında direğe çarptı.

İlk yarının son 10 dakika yüksek bir tempoda geçildi. Bu seferde ev sahibi Ukrayna gole çok yaklaştı. Gusev'in sağ çizgiden arka direğe yaptığı mükemmel ortada alt pasa yakın bir yerde topla bomboş buluşan Konoplyanka'nın volesi büyük bir farkla dışarı çıktı.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmazken iki takımda soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıya İsveç golle başladı. İsveç'te sahne çıkan isim Ibrahimovic. Ceza sahasına sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Kallstrom, hemen altı pastaki Ibrahimovic'i gördü. Milanlı oyuncu, tek vuruş ile Pyatov'u avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ukrayna'nın Ibrahimovic'e cevabı geçikmedi yalnızca 3 dakika sonra Shevchenko skora dengeyi getirdi. Gusev'in ceza sahasına yakın çizgide sağ kanattan sol ayağı ile yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Mellberg'den önce davranan Shevchenko, güzel bir kafa vuruşuyla golü attı:1-1.

Beraberliği yakaladıktan sonra galibiyet golü için İsveç kalesine yüklenen Ukrayna'da emektar yıldız Shevchenko 61. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Sol kanattan kullanılan kornerde ön direğe inanılmaz bir koşu yapan Shevchenko, kafayı vurdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

71. dakikada İsveç'te son oyuncu değişikliği yapıldı. Rosenberg oyundan çıkarken, Galatasaray'ın yıldızı Johan Elmander oyuna giren isim oldu.

Beraberlik için Ukrayna kalesine yüklenen İsveç aradığı golü bir türlü bulamayınca ev sahibi Ukrayna, 2-1'lik galibiyetle turnuvaya 3 puanla başlayan taraf oldu.



UKRAYNA: 2 - İSVEÇ: 1

Stat: Kiev Olimpiyat Stadı

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)

Ukrayna: Pyatov, Selin, Khacheridi, Mikhalik, Tymoshchuk, Gusev, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka (Dk. 90 3 Devic), Shevchenko (Dk. 81 Milevskiy), Voronin (Dk. 85 Rotan)

İsveç: Isaksson, Lustig, Mellberg, Granqvist, M. Olsson, Elm, Larsson (Dk. 68 Wilhelmsson), Kallstrom, Ibrahimovic, Toivonen (Dk. 62 Svensson), Rosenberg (Dk. 71 Elmander)

Goller: Dk. 52 Ibrahimovic (İsveç), Dk. 55 ve 62 Shevcenko (Ukrayna)

Sarı kartlar: Dk. 11 Kallstrom, Dk. 83 Elm (İsveç)