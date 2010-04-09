Euro 1.5 yıl sonra 2 liranın altını gördü

T24 - Euro, yaklaşık 1.5 yıllık aradan sonra ilk kez 2,0000 liranın altına geriledi.





Euro, İstanbul serbest piyasada en son 2008 yılı Ekim ayı ortalarında 2,0000 liranın altında işlem görmüştü.





Dün 2,0080 liradan kapanan euro sabah alışta 1,9960, satışta 2,0040 liradan güne başladı.





Öğle saatlerine kadar 2,0000 lira ve üzerinde seviyeleri koruyan avro öğleden sonra 2,0000 liranın altına sarktı. Saat 14:00 itibariyle alışta 1,99930, satışta 1,9980 liraya gerileyen euro daha sonra bir miktar toparlanarak tekrar 2,0000 seviyelerine yükseldi.d

