Euro, 15 ay sonra 3 liranın üstünde

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımını Haziran'dan sonraya ötelemesinin etkisiyle küresel piyasalarda yükselen euro, geçen yıl 10 Şubat'tan bu yana ilk kez 3 lirayı aştı.

Gülseli Kenarlı'nın DHA'da yer alan haberine göre, dün ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz kararı sonucunda 2.65 liraya kadar inen dolar, bugün Merkez Bankası Erdem Başçı'nın açıklamalarının ardından tekrar yükselişe geçti.

Sabah saatlerinde 2.65 lira düzeyinde olan dolar, öğleden sonra 2.68 liranın üzerine çıktı. Dolar daha sonra 2.67 liranın hemen altında hareket etmeye başladı.

DHA'nın sorularını yanıtlayan ING Bank Baş Ekonomisti Muhammet Mercan, "Dünkü Fed'in açıklaması, artık Haziran ayı içerisinde ABD tarafında bir faiz artışı olmayacağını kesinleştiren bir durum yarattı. Bu da dolar/euro paritesini etkiledi ve 1.12'nin üzerine çıktı. Euro/TL paritesi de yükseldi" dedi.