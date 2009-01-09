Eurleague Panorama

Euroleague'de 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Telmsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker deplasmanda Union Olimpija'yı 90-70 mağlup ederek TOP 16'ya kalmayı garantilerken, Efes Pilsen ise İstanbul'da CSKA Moskova'ya 74-55 yenilerek tur şansını zora soktu. Euroleague panorama - FOTOGALERİ
Euroleague'de 2008-2009 sezonunun 9. haftasını Türk takımları 1'er galibiyet ve yenilgiyle kapatırlarken, 9. hafta maçları sonunda 14 puanlı Fenerbahçe Ülker, C Grubu'nda 3., 13 puanlı Efes Pilsen de D Grubu'nda averajla 5. sırada yer aldılar.
Evsahibi ve deplasman takımlarının 6'şar galibiyetle tamamladıkları bu haftada Türk ekiplerinden Fenerbahçe Ülker, İstanbul'da yendiği grubun son sırasındaki Sloven ekibi Union Olimpija Ljubljana'yı, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla bu kez de deplasmanda 20 sayı farkla yendi ve 5. galibiyetini alarak, 2. tur gruplarına kalmayı matematiksel olarak garantiledi.
Bu sezon beklenen performansından uzak bir görüntü sergileyen Efes Pilsen ise deplasmanda farklı skorla yenildiği geçen yılın şampiyonu Rus rakibi USH CSKA Moskova'ya İstanbul'da da farklı mağlup olunca, 5. yenilgisine uğradı ve 2. tur şansını yine zora soktu. Efes Pilsen'in, 2. tura yükselebilmesi için işini şansa bırakmayıp, son hafta deplasmanda, İstanbul'da farklı skorla yenildiği İspanyol temsilcisi Real Madrid'i mutlaka yenmesi gerekiyor.
Ligde 9. haftaya kadar galibiyeti bulunmayan tek ekip olan A Grubu'nun son sırasındaki Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımı, ilk galibiyetini sahasında İtalyan rakibi Air Avellino'yu yenerek aldı ve böylece ligde galibiyeti bulunmayan takım kalmadı.
İlk tur grup mücadelesinde son haftaya girilen ligde İspanya'nın, A Grubu'nda Unicaja Malaga ve C Grubu'nda TAU Ceramica Vitoria takımları 16'şar, B Grubu'nda da Regal FC Barcelona takımı da 17 puanla lider durumda bulunurlarken, Rusya'nın USH CSKA Moskova takımı da D Grubu'nda 16 puanla liderliğini sürdürdü.
Bu arada ligde 2. tur gruplarında mücadele edecek 16 takımdan 12'si kesinleşti.
HAFTANIN ''MVP''Sİ ABD'Lİ OYUNCU IMMANUEL MCELROY
Ligde 9. haft
anın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, Almanya'nın Alba Berlin takımının 29 yaşında ve 1.94 metre boyundaki ABD'li oyun kurucusu Immanuel McElroy aldı.
Immanuel McElroy, takımının deplasmanda İspanya'nın DKV Joventut Badalona takımını 79-75 yendiği maçta 33.5 dakika sahada kaldı. ABD'li oyuncu, bu sürede 26 sayı, 3 savunma ribaundu, 4 asist ve 2 top çalma performansıyla 38 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı. Deneyimli oyuncunun haftanın ''MVP''si seçilmesinde, serbest atışlarda 2'de 2, 2 sayılık atışlarda 7'de 6 ve 3 sayılık atışlarda da 4'de 4 isabet bulması etkili oldu.
Ligin genel MVP klasmanında ise İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımının ABD'li pivotu D'Or Fischer, toplam 177 ve maç başına 22.19 puan ortalamasıyla bu kategoride zirveyi bu hafta devraldı.
Ligin 9. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle: Sayı
1-Igor Rakoçeviç (TAU Ceramica Vitoria) 181 (20.11)
Toplam Ribaunt
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 72 (9)
2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 75 (8.33)
10-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 64 (7.11)
Hücum Ribaundu
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 27 (3.38)
6-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 24 (2.67) Savunma Ribaundu
1-Yannis Bourosis (BC Pire Olympiakos) 52 (5.78)
2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 51 (5.67)
6-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 48 (5.33) Asist
1-Omar Cook (Unicaja Malaga) ve Theodoros Papaloukas (BC Pire Olympiakos) 46 (5.11)
10-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 32 (3.56) Top Çalma
1-Charles Smith (Efes Pilsen) 21 (2.33)
6-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 18 (2) Blok
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 19 (2.38) TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU A GRUBU
Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail)-BC Pire Olympiakos (Yunanistan): 96-83
KK Cibona Zagreb (Hırvatistan)-Unicaja Malaga (İspanya): 76-77
Le Mans Sarthe Basket (Fransa)-Air Avellino (İtalya): 92-88
B GRUBU
Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Unicaja
|7
|2
|679
|629
|50
|Olympiacos
|6
|3
|747
|670
|77
|Maccabi Electra
|6
|3
|746
|719
|27
|Cibona
|5
|4
|685
|693
|-8
|Air Avellino
|2
|7
|675
|739
|-64
|Le Mans
|1
|8
|669
|751
|-82
Montepaschi Siena (İtalya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 82-77
BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-SLUC Nancy (Fransa): 105-94
Asseco Prokom Sopot (Polonya)-Regal FC Barcelona (İspanya): 64-76
C GRUBU
Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Regal FC Barcelona
|8
|1
|723
|582
|141
|Montepaschi Siena
|7
|2
|732
|671
|61
|Panathinaikos
|6
|3
|688
|654
|34
|Asseco Prokom
|2
|7
|622
|659
|-37
|Zalgiris
|2
|7
|648
|722
|-74
|SLUC Nancy
|2
|7
|627
|752
|-125
DKV Joventut Badalona (İspanya)-Alba Berlin (Almanya): 75-79
Lottomatica Roma (İtalya)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 96-103 (uzatmada)
Union Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Fenerbahçe Ülker (Türkiye): 70-90
D GRUBU
Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Tau Ceramica
|7
|2
|825
|725
|100
|Lottomatica Roma
|6
|3
|728
|696
|32
|Fenerbahçe Ülker
|5
|4
|689
|669
|20
|Alba Berlin
|4
|5
|632
|681
|-49
|DKV Joventut
|4
|5
|717
|719
|-2
|Union Olimpija
|1
|8
|658
|759
|-101
Efes Pilsen (Türkiye)-USH CSKA Moskova (Rusya): 55-74
BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-BC Panionios On Telecoms (Yunanistan): 80-57
Armani Jeans Milano (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 70-61
Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|CSKA Moscow
|7
|2
|711
|578
|133
|Real Madrid
|5
|4
|660
|638
|22
|Efes Pilsen
|4
|5
|644
|682
|-38
|Partizan
|4
|5
|640
|624
|16
|AJ Milano
|4
|5
|647
|668
|-21
|Panionios On Telecoms
|3
|6
|591
|703
|-112