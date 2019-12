Eurleague Panorama

HAFTANIN ''MVP''Sİ ABD'Lİ OYUNCU IMMANUEL MCELROY

TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

A GRUBU

Takım G M A Y Av. Unicaja 7 2 679 629 50 Olympiacos 6 3 747 670 77 Maccabi Electra 6 3 746 719 27 Cibona 5 4 685 693 -8 Air Avellino 2 7 675 739 -64 Le Mans 1 8 669 751 -82

B GRUBU

Takım G M A Y Av. Regal FC Barcelona 8 1 723 582 141 Montepaschi Siena 7 2 732 671 61 Panathinaikos 6 3 688 654 34 Asseco Prokom 2 7 622 659 -37 Zalgiris 2 7 648 722 -74 SLUC Nancy 2 7 627 752 -125

C GRUBU

Takım G M A Y Av. Tau Ceramica 7 2 825 725 100 Lottomatica Roma 6 3 728 696 32 Fenerbahçe Ülker 5 4 689 669 20 Alba Berlin 4 5 632 681 -49 DKV Joventut 4 5 717 719 -2 Union Olimpija 1 8 658 759 -101

D GRUBU

Takım G M A Y Av. CSKA Moscow 7 2 711 578 133 Real Madrid 5 4 660 638 22 Efes Pilsen 4 5 644 682 -38 Partizan 4 5 640 624 16 AJ Milano 4 5 647 668 -21 Panionios On Telecoms 3 6 591 703 -112

Euroleague'de 2008-2009 sezonunun 9. haftasını Türk takımları 1'er galibiyet ve yenilgiyle kapatırlarken, 9. hafta maçları sonunda 14 puanlı Fenerbahçe Ülker, C Grubu'nda 3., 13 puanlı Efes Pilsen de D Grubu'nda averajla 5. sırada yer aldılar.Evsahibi ve deplasman takımlarının 6'şar galibiyetle tamamladıkları bu haftada Türk ekiplerinden Fenerbahçe Ülker, İstanbul'da yendiği grubun son sırasındaki Sloven ekibi Union Olimpija Ljubljana'yı, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla bu kez de deplasmanda 20 sayı farkla yendi ve 5. galibiyetini alarak, 2. tur gruplarına kalmayı matematiksel olarak garantiledi.Bu sezon beklenen performansından uzak bir görüntü sergileyen Efes Pilsen ise deplasmanda farklı skorla yenildiği geçen yılın şampiyonu Rus rakibi USH CSKA Moskova'ya İstanbul'da da farklı mağlup olunca, 5. yenilgisine uğradı ve 2. tur şansını yine zora soktu. Efes Pilsen'in, 2. tura yükselebilmesi için işini şansa bırakmayıp, son hafta deplasmanda, İstanbul'da farklı skorla yenildiği İspanyol temsilcisi Real Madrid'i mutlaka yenmesi gerekiyor.Ligde 9. haftaya kadar galibiyeti bulunmayan tek ekip olan A Grubu'nun son sırasındaki Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımı, ilk galibiyetini sahasında İtalyan rakibi Air Avellino'yu yenerek aldı ve böylece ligde galibiyeti bulunmayan takım kalmadı.İlk tur grup mücadelesinde son haftaya girilen ligde İspanya'nın, A Grubu'nda Unicaja Malaga ve C Grubu'nda TAU Ceramica Vitoria takımları 16'şar, B Grubu'nda da Regal FC Barcelona takımı da 17 puanla lider durumda bulunurlarken, Rusya'nın USH CSKA Moskova takımı da D Grubu'nda 16 puanla liderliğini sürdürdü.Bu arada ligde 2. tur gruplarında mücadele edecek 16 takımdan 12'si kesinleşti.Ligde 9. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, Almanya'nın Alba Berlin takımının 29 yaşında ve 1.94 metre boyundaki ABD'li oyun kurucusu Immanuel McElroy aldı.Immanuel McElroy, takımının deplasmanda İspanya'nın DKV Joventut Badalona takımını 79-75 yendiği maçta 33.5 dakika sahada kaldı. ABD'li oyuncu, bu sürede 26 sayı, 3 savunma ribaundu, 4 asist ve 2 top çalma performansıyla 38 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı. Deneyimli oyuncunun haftanın ''MVP''si seçilmesinde, serbest atışlarda 2'de 2, 2 sayılık atışlarda 7'de 6 ve 3 sayılık atışlarda da 4'de 4 isabet bulması etkili oldu.Ligin genel MVP klasmanında ise İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımının ABD'li pivotu D'Or Fischer, toplam 177 ve maç başına 22.19 puan ortalamasıyla bu kategoride zirveyi bu hafta devraldı.Ligin 9. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:1-Igor Rakoçeviç (TAU Ceramica Vitoria) 181 (20.11)1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 72 (9)2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 75 (8.33)10-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 64 (7.11)1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 27 (3.38)6-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 24 (2.67)1-Yannis Bourosis (BC Pire Olympiakos) 52 (5.78)2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 51 (5.67)6-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 48 (5.33)1-Omar Cook (Unicaja Malaga) ve Theodoros Papaloukas (BC Pire Olympiakos) 46 (5.11)10-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 32 (3.56)1-Charles Smith (Efes Pilsen) 21 (2.33)6-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 18 (2)1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 19 (2.38)Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail)-BC Pire Olympiakos (Yunanistan): 96-83KK Cibona Zagreb (Hırvatistan)-Unicaja Malaga (İspanya): 76-77Le Mans Sarthe Basket (Fransa)-Air Avellino (İtalya): 92-88Montepaschi Siena (İtalya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 82-77BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-SLUC Nancy (Fransa): 105-94Asseco Prokom Sopot (Polonya)-Regal FC Barcelona (İspanya): 64-76DKV Joventut Badalona (İspanya)-Alba Berlin (Almanya): 75-79Lottomatica Roma (İtalya)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 96-103 (uzatmada)Union Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Fenerbahçe Ülker (Türkiye): 70-90Efes Pilsen (Türkiye)-USH CSKA Moskova (Rusya): 55-74BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-BC Panionios On Telecoms (Yunanistan): 80-57Armani Jeans Milano (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 70-61