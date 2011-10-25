-Eurimages'dan Türk yönetmene destek PARİS (A.A) - 25.10.2011 - Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Eurimages, yönetmen Aslı Özge'nin, Türkiye, Almanya ve Hollanda ortak yapımı ''Erkekler ve Kadınlar'' isimli filmine maddi destek verme kararı aldı. Dublin'de toplanan Eurimages yönetim kurulu, Özge'nin filminin de aralarında olduğu 19 Avrupalı ortak yapım için 6 milyon 180 avro maddi destek vermeyi kararlaştırdı. Amerikan Hollywood sinemasına karşı Avrupa sinema sanayisini desteklemek için 1988 yılında kurulan Eurimages, 1.402 ortak yapıma 423 milyon avro maddi destek sağladı.